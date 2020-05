Contraloría detecta alimentos en mal estado en canastas entregadas en Huanchaco

Durante el Control Integral a la Emergencia Sanitaria COVID-19, la Contraloría General de la República detectó el deterioro de alimentos entregados en la canasta básica familiar distribuida a la población más vulnerable en el distrito de Huancachaco, provincia de Trujillo, debido al retraso en la entrega de los productos a los beneficiarios.

Según el Informe de Hito de Control N° 007-2020-OCI/2048-SCC, las canastas básicas debieron ser distribuidas en su totalidad a la semana siguiente de su recepción, como indica la Guía de Orientación para la gestión y distribución de canastas elaborada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

PUEDES VER: Municipalidad de Huanchaco entregó papa en mal estado a familias vulnerables

Sin embargo, la Municipalidad de Huanchaco no cumplió con los plazos establecidos en su cronograma, conllevando a que una parte del producto “papa canchán” se encontrara en mal estado al momento de ser entregada. Cabe resaltar que, el insumo de la papa fue ingresado el 2 de abril al almacén de la comuna, y se terminó de distribuir el 27 de abril.

Otra situación advertida por el Órgano de Control Institucional, fue que los almacenes habilitados por la entidad no cuentan con un adecuado registro de ingreso y salida de los productos de la canasta básica familiar. Este hecho genera el riesgo de que faltantes y sobrantes de los productos no sean advertidos por la entidad y no se cumpla con las metas de atención a la población en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la comuna no ha identificado si el personal que viene participando en la adquisición, recepción y distribución de productos de la canasta básica familiar se encuentra en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos, exponiéndolos al contagio del COVID-19.

Estos hechos fueron advertidos por la entidad en el marco de la estrategia de control al COVID-19 que vienen desplegando en todas las regiones del país, una de ellas La Libertad.

Recibió S/ 200 mil

La Contraloría comunicó el citado informe al titular de la entidad, con el propósito de subsanar y superar las situaciones advertidas en breve plazo, y de esta manera asegurar el apoyo a las familias más vulnerables con la entrega de canastas de víveres que les permita afrontar el estado de emergencia por el COVID-19.

En este municipio se ha dispuesto la entrega aproximada de 2,813 canastas de víveres para igual número de familias vulnerables, con una inversión ascendente a S/ 200,000.00.