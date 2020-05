Arequipa y los colegios que redujeron sus pensiones

Fiorella Montaño

Arequipa

Los colegios privados están obligados a sincerar sus cobros, sobre todo aquellos que prestan educación virtual. El Decreto Legislativo 1476 fija criterios, uno de ellos no cobrar por servicios eliminados con la modalidad virtual.

La aplicación de esta norma generará modificaciones en las pensiones. Eso lo afirma Ricardo Medina, representante de la Asociación Regional de Instituciones Educativas Privadas de Arequipa (Ariepa). Señala que ellos pidieron a sus asociados reducir los montos hasta en 50%.

No serían las únicas instituciones educativas que tomaron este camino. El colegio San Jerónimo comunicó a los padres el pasado 27 de abril que la pensión correspondiente a abril tendría una rebaja del 50% y a la de marzo se le aplicaría una reducción del 90%. No obstante, pedía que si algún padre podría pagar más por este servicio, lo hiciera, para ayudar con la economía de la institución.

El colegio Montessori también hizo una reducción en esa misma proporción mientras dure la cuarentena. De igual forma, el colegio Talent School. El Prescott redujo en 45% para el nivel preescolar y el 30% para el nivel escolar. El colegio Fe y Alegría en 40% lo correspondiente a marzo y abril.

Protestas y bajas reducciones

Pese al estado de emergencia, varios padres de familia mostraron rechazo al cobro de pensiones, que no variaron sus montos no obstante a la cuarentena. Por ejemplo, el mes pasado, varios padres de familia realizaron un plantón frente a la institución educativa Santa Clara. Pedían la reducción de la pensión mensual de S/500 en un 60%. La medida era apoyada por la Asociación de Padres de Familia (APAFA). Argumentaban que se habían suspendido varios servicios y que solo se seguía brindando uno, que es el dictado de clases a través de la plataforma Zoom.

Los padres del colegio Salesianos Don Bosco colocaron carteles en la fachada de esta institución. Exigieron una rebaja de 50%. En Innova Schools, se acató una paralización virtual. Por disposición de sus padres, un grueso de escolares no se conectó a las clases virtuales. Consideran que la pensión debe reducirse a la mitad porque no se brindan los servicios contratados. Esta institución emitió un comunicado señalando que no se podía reducir la pensión más del 15% o 20%.

De la misma manera, hay malestar entre los padres del colegio Max Uhle, que redujo un 25% sus pensiones en el nivel inicial, 15% en primaria y 10% para secundaria. Otro colegio criticado es el Lord Byron, que redujo un 20% para el nivel inicial y 25% para el nivel primario y secundario. El colegio Santa Úrsula sólo rebajó S/ 50 en su pensión.

También hay críticas contra el colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Umacollo, que realizó un descuento de 20% en inicial, 15% para nivel primario y 12% para secundaria.