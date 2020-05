Las moras que tienen muchas instituciones públicas y privadas ante las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP) perjudica a los afiliados que han decidido retirar el 25% de sus fondos tras la promulgación de la respectiva ley, advirtió el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Afiliados a las AFP, Carlos Alva Jara.

“En La Libertad un 40% de instituciones públicas y empresas privadas no están al día al 100% en sus pagos a las AFP. El 90% de afiliados no sabe exactamente cuánto es su saldo o fondo en el último mes, es decir abril. Muchos de ellos ignoran que su empleador no ha pagado a pesar que les han descontado, pero lo más grave, es que la misma AFP no informa”, aseveró Alva.

El también sindicalista explicó que, por ejemplo, los que tienen más de 51 mil soles en su fondo van a retirar hasta un máximo de 12 mil 900, a ellos no les perjudica.

“Si de acuerdo a los descuentos hechos al trabajador el fondo debe ser de 30 mil soles, retiraría 7500 (25%), pero si el empleador depositó solo 20 mil, entonces el 25% baja a 5 mil soles; es decir esa morosidad afecta al empleado”, aseveró Carlos Alva.

Agregó que en La Libertad hay unos 60 mil afiliados, de los cuales la gran mayoría no podrá retirar el 25% que en realidad le corresponde.

“Es decir que sus empleadores no habrían aportado el descuento que les hicieron. La recomendación inmediata es que todos los afiliados soliciten a la AFP cuál es su fondo real y ahí verificar si la institución pública o privada ha depositado los descuentos de ley”, acotó.