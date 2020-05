Desde hace dos semanas, los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) tienen problemas para el recojo de residuos sólidos en los hospitales, debido a que se encuentran con desechos altamente peligrosos provenientes de la atención a pacientes con coronavirus del Hospital Regional Lambayeque (HRL).

Denuncia

Los desechos hospitalarios deberían pasar por un tratamiento que elimine su peligrosidad antes de su disposición final en un relleno de seguridad. Antes, los hospitales tiene la obligación de almacenar los residuos sólidos no contaminantes en bolsas negras de polietileno, a diferencia de las bolsas rojas que deben contener los desechos peligrosos y que tienen un tratamiento especial por parte de empresas especializadas en su recolección.

Gino Chanamé Díaz, subgerente de Residuos Sólidos de la MPCh, informó a La República que hoy pudieron constatar que el nosocomio en mención no realizó la correcta segregación de residuos sólidos y hospitalarios, pese a que hace cuatros días ya habían advertido que se necesitaba una colocación diferenciada de los residuos comunes y peligrosos.

El funcionario edil señaló que previamente habían recibido una solicitud para que hagan efectivo el recojo de residuos sólidos en el hospital tras la suspensión del servicio. Sin embargo, hoy verificaron que la segregación de desechos comunes y peligros no se había realizado tal como lo establece la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y siguiendo la recomendación de la comuna de Chiclayo.

“Hoy esperamos encontraron con una segregación de residuos sólidos y hospitalarios, pero todo ha seguido igual como hace cuatro días. No hay un manejo diferenciado de los residuos. Hago un llamado para que las autoridades del hospital tomen cartas en el asunto, pues se pone en riesgo la salud de los empleados de limpieza y todos en general”, expresó.

Chanamé detalló que en la verificación encontraron bolsas rojas (color establecido por ley) con restos quirúrgicos, guantes, mascarillas, equipos de protección médico y material que había entrado en contacto con pacientes contagiados por COVID-19. A su vez, estas bolsas rojas fueron introducidas dentro de bolsas de polietileno de color negro, ubicadas en los pasadizos externos del hospital y en contenedores.

“Hay un riesgo que debe ser prevenido. Hemos encontrados residuos sin segregar, ocupando espacios y contenedores de manera desproporcionada. Somos responsables del recojo de residuos sólidos, pero no es nuestra obligación recoger desechos hospitalarios. La ley no nos permite haces esto, y si quisiéramos no tendríamos los equipos especializados para hacerlo”, subrayó.

Este diario intentó buscar la versión del director del HRL, Omar Tineo, sobre la empresa encargada de recoger los residuos hospitalarios y trasladarlos a una planta de incineración especializada; pero no encontró respuesta.

Chanamé Díaz mencionó que junto a la Policía acudieron hoy a verificar la segregación de desechos, y posteriormente, realizaron las denuncias respectivas para las actuaciones conforme a ley. Pidió al Ministerio Público intervenir en este hecho.