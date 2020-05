La presidenta del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, aseguró que las recientes medidas para detener la propagación del nuevo coronavirus no tuvo los resultados estimados.

“Este tercer martillazo no ha dado todos los resultados que esperaríamos. Es cierto que no estamos creciendo en afectados como si no hubiéramos hecho nada, pero todos queríamos que baje un poco más la pendiente de los casos y esto no ha sido así”, dijo en entrevista con Canal N.

Para la exministra de Salud el fracaso del llamado “tercer martillazo” se debe a factores múltiples. Uno de ellos y probablemente el más significativo, según mencionó, es la gran cantidad de personas que decidieron no seguir cumpliendo la orden de confinamiento y han salido de sus casas sin tomar las medidas de precaución adecuadas.

Por otro lado, Mazzetti reconoció que hay noches en los que los centros de salud no se dan abasto para atender a los pacientes con COVID-19, que requieren de hospitalización y tienen que esperar algunas horas para volver a una “normalidad”.

Calificó dicha situación como “riesgosa”, por lo que el Comando COVID-19 está trabajando para poder incrementar a un total de 1.000 camas UCI para fines de mayo. Indicó que el grupo de trabajo que lidera se encuentra en constante suma de esfuerzos para hacer frente a la pandemia.

Respecto a la crítica situación por la que atraviesa la región Loreto, en particular Iquitos, por la falta de balones con oxígeno, Mazzetti dijo que ya están tomando las acciones necesarias para cubrir esta y otras necesidades de la región para afrontar el avance del nuevo coronavirus.

Entre ellas, el traslado de balones con oxígeno gracias a los aviones de las Fuerzas Armadas, pero también el Ministerio del Salud (Minsa) ha aprobado en tiempo récord un documento técnico que el Gobierno Regional de Loreto hizo para la instalación de la planta que fabrique oxígeno.