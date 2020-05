Ya es obligatorio. Desde ayer, los más de 15 mil colegios privados del país tienen siete días (hasta el próximo martes) para sincerar sus costos e informar a los padres de familias sobre lo que gastan con la educación virtual que vienen impartiendo producto a la emergencia nacional por el nuevo coronavirus.

Es claro el Decreto Legislativo N°1476, publicado ayer en El Peruano, el cual tiene como objetivo que los planteles particulares justifiquen sus pensiones y, de ser el caso, puedan ofrecer un descuento adecuado. Este es el pedido que han venido haciendo cientos de padres de familia en estas últimas semanas, ya que consideran que las clases virtuales no son las mismas que las presenciales, por las que matricularon a sus hijos.

PUEDES VER Colegios están obligados a devolver matrícula y pensiones si padres no aceptan modificación en costos

De esta manera, en ese plazo de siete días, los planteles privados deberán entregar a los padres una información que tiene carácter de declaración jurada, sujeta a fiscalización posterior, y que no debe ser excesiva o compleja respecto a sus costos (planilla, pago de docentes, gastos por equipos, servicios, mantenimiento y deudas), tanto cuando ofrecían el servicio presencial como el virtual que hoy dan. Esto servirá para que los apoderados puedan tomar decisiones informadas.

Luego de sincerar sus costos, desde el 12 de mayo, las escuelas particulares deberán comunicar a los padres por correo electrónico o cualquier otro medio, la existencia o no de una rebaja de las mensualidades.

PUEDES VER Martín Vizcarra critica a colegios privados que disminuyeron la pensión de manera mínima

Ayer, el presidente Martín Vizcarra precisó que esta norma busca solucionar la controversia en la que se han enfrascado los colegios y los padres. “La situación es diferente ahora. Si hay menos costos, debe haber una disminución de las pensiones. Algunos planteles lo han hecho y otros no, por eso se sabrá ahora qué es lo correcto”, afirmó tras reiterar que no habrá clases presenciales ni en el corto ni el mediano plazo.

Mayor transparencia

Sobre este tema, el representante legal de la Unión de Padres de Familia de Colegios Particulares (Upafcopa), Christian Pardo, saludó la norma publicada debido a que oficializa la transparencia de los costos de los colegios privados, enfatizando que la educación no es un negocio sino un servicio público esencial.

PUEDES VER Colegios privados no pueden cobrar por servicios que no brindan durante la emergencia

“Desde hace unos días, tras el anuncio del ministro de Educación (Martín Benavides) de que se iba a obligar la transparencia de los costos, muchos colegios que estaban reacios a rebajar sus pensiones, lo han empezado a hacer (entre 10 % y 20 %). Bueno, ahora deben sustentar todo para ver cuánto es el precio real del servicio que nos ofrecen”, señaló. Luego agregó que este decreto legislativo sienta un precedente importante para el futuro porque ya no habrá alzas de mensualidades injustificadas, arbitrarias y antojadizas. “También podremos ver cuánto les pagan a los docentes muchas veces explotados”.

Colegios privados

En estos días, La República ha venido informando sobre las acciones que vienen tomando las escuelas con este nuevo escenario que ha puesto en apuros también a la educación privada.

La Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), que agrupa a 30 planteles del sector A y B de Lima, ha informado que no solo vienen reduciendo sus pensiones, sino que también están aplicando otras medidas como la eliminación de moras, el fraccionamiento de sus mensualidades en cuotas sin intereses y el otorgamiento de becas parciales temporales.

Asimismo, colegios que no pertenecen a Adecopa como Innova Schools, Saco Oliveros, Antonio Raimondi de La Molina también han optado por el mismo camino comunicando que cuentan con plataformas virtuales y profesores capacitados.

PUEDES VER Colegios católicos piden apoyo al Estado para reducir pensiones

Sin embargo, esto no ocurre en el 80 % de las escuelas particulares, sobre todo en las que tienen 100 alumnos y cobran 200 soles, las mismas que no estaban preparadas para la educación a distancia. El presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), Edgardo Palomino, ha precisado que la mitad de colegios de los conos de Lima tendrán que cerrar si es que no reciben ingresos por el pago de pensiones. “Dependemos de los padres y del Gobierno, aunque el presidente Martín Vizcarra no ha hablado de subsidios para nosotros, sino que nos ha pedido ajustar nuestras pensiones, lo que vamos a hacer luego de que analicemos la situación socioeconómica de cada uno de los padres”, dijo.

Más precisiones

La norma aprobada también señala que si los padres deciden dar por terminado el contrato, el colegio deberá devolver las cuotas de matrícula, ingreso y de pensiones canceladas de manera proporcional al tiempo de permanencia del alumno, descontando deudas pendientes. Esto se debe dar en 30 días.

PUEDES VER 150.000 profesores se verían afectados con reducción de pensiones en colegios privados

De no cumplir con todas las disposiciones, los planteles podrán ser sancionados con multas de entre 43 mil y 215 mil soles. Todo ese dinero recaudado será transferido a las universidades públicas para que realicen mejoras en sus clases.

Sunedu exige lo mismo a las universidades

La Sunedu afirmó que las universidades privadas están obligadas por ley a publicar los estados financieros, así como la relación de pagos exigidos. Así, señaló que estas deben tener en cuenta hoy la difícil situación que atraviesan los alumnos y sus familias, a fin de evitar la deserción.

PUEDES VER Sunedu: universidades están obligadas a sustentar pagos exigidos a sus alumnos

A finales del 2019, la Sunedu inició una supervisión a 36 universidades por incumplir el deber de transparencia. De ese total, solo cuatro cumplieron y tres subsanaron su conducta.

Entre diciembre del 2016 y febrero del 2018, el nivel de cumplimiento de transparencia se incrementó del 35 % al 91 %.