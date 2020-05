Miedo a la soledad

Claudia Schiappa-Pietra, educadora y orientadora familiar.

La salud emocional no solo trata de que las personas estén felices sino también incluye ser capaz de soportar momentos difíciles. Una encuesta de Common Sense Media y Survey Monkey muestra que la mayoría de adolescentes tienen miedo a la soledad. Ello se refleja en su desempeño académico. Los padres observan cómo sus hijos muestran ese sentimiento en las conductas cotidianas durante el aislamiento. Utilizar frases “mantente positivo” y alentarles a usar ese tiempo libre en forma productiva no siempre surte efecto. Es importante dejarle espacio para emociones incómodas. La orientación emocional es importante, pero el buen ejemplo guía a formas más adaptativas para manejar su angustia psicológica.

…………………….

Comprender sus emociones

Elena Molina, comunicadora y profesora de yoga.

Todo ha cambiado, nada será lo mismo. Estas frases las hemos escuchado reiteradas veces durante esta cuarentena y sabemos que es así. No sólo por el cambio de hábitos sino por la forma de educar, guiar y hasta sancionar a los adolescentes. Para todos, este abrupto cambio de vida fue muy difícil de asimilar; pero para ellos implica además un revoloteo mental que puede desbalancearlos emocionalmente. Hay que replantear nuestra forma de llegar a nuestros hijos comprendiendo sus emociones con una mirada más comprensiva (no permisiva) que no estén basadas solo en un principio de autoridad porque puede deteriorar la relación, ahondar más los problemas. Si no es fácil para nosotros, menos para ellos.