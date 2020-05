Militar baila al ritmo de música selvática para alegrarnos durante cuarentena [VIDEO]

A mal tiempo buena cara. Un vídeo que circula en las redes sociales, muestra a un militar de las Fuerzas Armadas bailando al ritmo de música de la Selva, mientras resguarda las calles para que ningún ciudadano desacate las disposiciones del Estado ante la propagación del coronavirus.

En el vídeo, se puede apreciar al militar con mascarilla y con algunos frutos en ambos brazos, moviéndose al compás de la música, para olvidar -por unos minutos- la difícil situación por la que atraviesa el país y ellos son los que continúan en la primera línea de batalla, arriesgando sus vidas para proteger a los demás.

Al hacerse viral, los cibernautas se divirtieron y no juzgaron su accionar, pues hacían comentarios como: “En estos tiempos de lágrimas y penar es lo mejor que puede hacer. Personalmente me alegra, muchas gracias”, “Tener una buena autoestima ayuda mucho a seguir luchando y que Dios me los bendiga”. Sin embargo, otros juzgaban su accionar y mostraban su desacuerdo.