Martín Vizcarra: “Inmovilización total de una semana en Piura no es la solución”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, ofreció hoy un nuevo pronunciamiento a la Nación en el marco del día 51 del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio, decretado para contener el avance del nuevo coronavirus (COVID- 19). Esta vez el máximo representante del país se pronunció nuevamente sobre la situación en las regiones del norte.

En conferencia de prensa el mandatario se pronunció sobre la solicitud del Comando COVID- 19 Regional de Piura en cuanto a que se evalué la inmovilización social en la región Piura por un período de siete días.

Como se recuerda, el gobernador regional, Servando García, a solicitud del Comando COVID- 19, pidió al presidente Martín Vizcarra, que a través del Comando Nacional de Operaciones Covid-19, evalúe la inmovilización social durante una semana en la región Piura.

“Hemos tenido comunicación con el gobernador regional de Piura, quien me transmite un comunicado del Comando COVID, y que hace suyo. Y me dice: presidente para solucionar el problema de Piura, cómo la gente no hace caso y sigue saliendo a la calle, mejor pongamos toque de queda una semana, las 24 horas del día todos los días. ¿Eso es la solución?", detalló.

Ello debido a que gran parte de la población en Piura no viene cumpliendo a cabalidad con las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus.