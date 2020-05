Gobernador regional de Loreto recibe tratamiento para COVID-19

En conversaciones con La República, el Gerente Regional de Loreto, Danilo Talledo, manifestó que Elisbán Ochoa es portador del coronavirus y está siendo tratado por el personal médico de Diresa.

Según Talledo, el descarte lo realizaron en el Hospital Regional la semana pasada y desde ese momento permanece en aislamiento; además, indicó que su estado de salud es de grado leve, por lo que no se encuentra hospitalizado.

Cabe resaltar que Elisbán Ochoa continúa al mando de la región Loreto, pero a través de su celular, pues no puede tener contacto con nadie para evitar propagar el coronavirus.

Asimismo, el gerente regional indicó que él también se encuentra en confinamiento, pues ha presentado síntomas de la COVID-19; sin embargo, tiene que esperar una semana más para realizarse una prueba de descarte, debido a que hacerla en estos momentos podría arrojar un falso negativo.

Danilo Talledo también manifestó que de los funcionarios que estuvieron en contacto con el gobernador regional, algunos están hospitalizados y tres fallecieron a causa del coronavirus.

El gerente regional no pudo ocultar su preocupación por el nivel de contagio que se ha evidenciado en la región Loreto, por lo que mencionó que se están tomando medidas diferentes para que la población evite aglomerarse en mercados y centros bancarios con la finalidad de evitar la propagación del virus.

“Hay muchas zonas en las que no se ha estado respetando el aislamiento, entonces ha hecho que no se pueda cortar el ciclo de transmisión, pero ahí mientras las fuerzas y Dios lo permitan estamos tomando nuevas medidas y cambiar la receta. No queremos trasladarle la responsabilidad a la población. Solo no se puede”, declaró Talledo.

Finalmente, recalcó que entre las acciones que vayan a tomar como Gobierno regional está la posibilidad de ampliar más días el toque de queda y variar la forma de entrega del bono de ayuda por parte del Estado.