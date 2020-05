El cantante de cumbia que gastó sus ahorros para ayudar a los más vulnerables

La ayuda que necesitaban más de 100 familias en condición de pobreza en Juliaca, llegó de manos de un cantante y productor de cumbia sureña. Hablamos de Edson Morales, líder de la agrupación del mismo nombre, que hace solo unos meses hacía vibrar a cientos de personas, con sus canciones de desamor.

Hoy todo es diferente. No puede plantarse al frente de un escenario y congregar a un público ansioso por olvidar sus penas bailando. En marzo llegó a Juliaca, en la provincia puneña de San Román, luego de participar en una gira que lo llevó por Bolivia. El estado de emergencia lo sorprendió en la altura altiplánica.

Al discurrir de los días, comenzaron a llegar a sus oídos las historias de varias familias que pasaban hambre y necesidad a causa de la cuarentena. No pudo evitar conmoverse. Se identificó con ellos y recordó su origen humilde, el mismo, que lo empujó a no quedarse de brazos cruzados y dar su ayuda.

Edson es natural del distrito de Inchupalla, provincia de Huancané, Puno. Creció en el seno de una familia dedicada a la agricultura y ganadería. Recuerda que pasó apuros económicos, en especial cuando su madre enfermó. “No tuve nada” dice.

En su familia, practicaban la solidaridad y una filosofía que acompaña a Edson hasta estos días: “Lo poco que tienes, en los malos momentos, hay que compartir”. Y así lo hizo. Repartió sacos de arroz, menestras, alimentos no perecibles e inclusive dinero en efectivo.

El cantante cuenta que gastó casi todos sus ahorros en las donaciones que entregó. Aunque no llevó la cuenta del dinero invertido, estima que el gasto supera los 10 mil soles.

POBREZA

La historia de un joven sin techo conmovió especialmente al músico. Edson encontró a un muchacho que dormía en la plaza de Juliaca, pues lo habían desalojado por no pagar sus deudas. Sin tener a donde ir porque era huérfano, no tuvo más remedio que pernoctar a la intemperie, soportando el crudo frio juliaqueño. El cantante no dudo en entregarle el dinero que llevaba en ese momento, a modo de apoyo.

Asimismo, Edson visitó a familias con varios niños que no habían ingerido alimentos y que pedían auxilio mediante las redes sociales, o comunicándoselo a sus vecinos. Supo que estas personas no se vieron beneficiadas por ningún bono o recurso proveniente del Estado.

LLAMADO

El productor y cantante también se muestra preocupado por la situación por sus pares. Dice que los músicos como él tendrán que adaptarse al panorama luego de la cuarentena y buscar formas de sostenerse económicamente.

Aun así, considera que no debe meterse a todos los artistas “en el mismo saco”. Indicó que hay otras agrupaciones musicales y artistas que les ha ido bien y, por tanto, deben compartir en estos momentos difíciles. El mensaje también es para los empresarios y todas las personas que puedan dar su colaboración “Es momento (de ayudar) ahora más que nunca” remarca.