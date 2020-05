Denuncian que comerciantes agredieron a fiscalizadores y policías en Arequipa

El cierre del mercado Río Seco en el Cono Norte de Arequipa ha provocado que cientos de comerciantes intenten apostarse en otras zonas de esta parte de la ciudad para seguir vendiendo sus productos.

El último lunes, un gran número de comerciantes se intentaron colocar en el sector de Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado.

Hasta este lugar llegaron fiscalizadores de la comuna y agentes de la Policía Nacional para mantener el orden y evitar que la zona se aglomere de personas. Los trabajadores del municipio señalan que, lejos que los comerciantes colaboren, intentaron oponerse a la fuerza.

Fueron los vecinos de la zona quienes avisaron a las autoridades para que mantengan el orden y evitar que el lugar se convierta en un foco de contagio. Señalaron que los comerciantes se apostaron sin solicitar algún tipo de permiso.

En la intervención, los fiscalizadores señalaron que llamaron al orden de manera reiterada, pero los ambulantes no les hacían caso. Cuando los agentes les advirtieron que les decomisarían sus mercaderías, los comerciantes les habrían lanzado piedras en rechazo.

Agregan que, en un vehículo municipal, una trabajadora estaba siendo agredida por un sujeto. Cuando intentaron escapar, el sujeto se habría colgado del carro para seguir agrediéndola.

Al final, dos personas fueron detenidas por la Policía y trasladadas posteriormente a la Comisaría de Ciudad Municipal.

Dos personas fueron detenidas

“Necesitamos que los ambulantes entiendan, que el virus mortal no distingue a nadie, y no queremos que se propague más, el daño que cause será irreversible” indicó el Sub Gerente de Fiscalización e ITSE de Cerro Colorado, Eduardo Arrayan.