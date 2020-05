Bernardo Nieto Castellanos, vicerrector académico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque, anunció que se han dado grandes avances en el proceso de capacitación de los docentes universitarios en manejo de herramientas tecnológicas, por lo que el ciclo académico 2020 -1 iniciará de manera virtual este seis de julio.

Decisiones

Los exámenes parciales iniciarán el 24 de agosto y culminarán el 28 del mismo mes, mientras los exámenes finales se realizarán entre el 19 y el 30 de octubre, siendo este el último día de actividades académicas.

“El ciclo académico que se viene será de manera no presencial. Sentimos que no estamos preparando de la mejor manera para las clases virtuales. El ciclo 2020- I se ha programado para este seis de julio, pues consideramos un buen espacio para preparar nuestra mejor calidad educativa. Todas las clases serán no presenciales, por la situación que se vive en el país”, señaló.

¿Se descarta las clases presenciales este año? Ante esta pregunta, Nieto responde: “Totalmente. El ciclo está programado para que termine a fines de octubre, según resolución del Consejo Universitario. Ya veremos en ese entonces cuál es la situación en el país y en la región Lambayeque, y decidiremos cuál es el paso siguiente a dar”.

Para Nieto la educación virtual es todo un reto para la UNPRG, considerando 868 docentes y 13 500 alumnos han empezado a ser capacitados, a fin de no tener incovenientes en el desarrollo de clases virtuales. En eso se ha establecido un cronograma de capacitación, dirigido por 23 personas para profesores de 30 escuelas profesionales.

Hasta el momento la capacitación a los maestros se ha dado de la siguiente manera: del 13 al 17 de abril, de 20 al 24 de abril y 27 de abril al 1 de mayo. Según datos de esta casa de estudios, la máxima asistencia de los docentes ha sido de 678, representando el 81.88 %.

“Luego de la capacitación tecnológica viene la capacitación en el modelo pedagógico, el cual comienza la próxima semana. Antes se ha planificado la realización de un feedback para evaluar si todos los profesores están listos o de repente algún grupo necesita más clases. Después se realizará la capacitación en la (estrategia) tutoría virtual para que acompañen en proceso de enseñanza- aprendizaje”, mencionó.

Apoyo

En diálogo con La República el rector de la UNPRG, Jorge Oliva Núñez, resaltó la actitud de los maestros para participar en la capacitación de manejo de herramientas virtuales, haciendo énfasis en que los estudiantes también están aptos para este nuevo desafió. Además, anunció que se hará una importante inversión para apoyar a los alumnos de bajos recursos económicos, a fin de que no sean afectados por las clases virtuales.

“Se hará una inversión de más de un millones de soles para la compra de equipos como son laptops, y kits de internet móvil. Esto con la finalidad de ayudar a los estudiantes de escasos recursos económicos. El número de beneficiados se determinará por la evaluación socioeconómica a la que serán sometidos los estudiantes”, precisó.