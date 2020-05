Coronavirus: más de 800 pobladores de Incahuasi retornaron de manera informal a su distrito

Un total 800 pobladores de Incahuasi, provincia de Ferreñafe (región Lambayeque), volvieron a este distrito de manera informal desde hace dos semanas, pese al anuncio del traslado humanitario por parte del Gobierno central. Ellos no cumplieron la cuarentena de 14 días en su ciudad de origen, el cual forma parte del protocolo para evitar la propagación del coronavirus.

Problemática

Así lo informó el alcalde distrital de Incahuasi, William Manayay, quien declaró a La República que los pobladores que regresaron a su tierra natal procedieron de los distritos de Ferreñafe, Chiclayo, Motupe y Olmos; así como de la ciudad de Lima. Él manifestó que su temor es que algunos de ellos haya contraído la enfermedad del coronavirus.

Explicó que muchos de los pobladores que trabajaban en la ciudad de Lima tuvieron problemas para ser beneficiados con los traslados humanitarios vía terrestre, a pesar que el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) habilitó un link para que los ciudadanos se acogan a este beneficio.

Aseguró que este mismo inconveniente lo tuvieron pobladores que trabajaban en actividades agrícolas en distritos de la región Lambayeque, como es en la siembra de arroz. Algunos ciudadanos recorrieron los más de 100 kilómetros de la carretera que une a las ciudades de Ferreñafe e Incahusi, a fin de regresar con sus familias.

“Nosotros hemos pedido apoyo a las autoridades regionales, pero no hemos tenido respuesta. Muchos de nuestros hermanos desean regresar a Incahuasi, pero no cuentan con el apoyo para poder regresar. La mayoría ha regresado caminando y pidiendo apoyo a terceros. Se ha hecho una solicitud al Gobierno Regional, la Gerencia de Salud y el COER, pero no hay respuesta”, detalló.

Beneficiarios

La autoridad local manifestó que realizaron un estudio para determinar el número de población que aún se encuentra fuera de Incahuasi, tras ser afectados por el estado de emergencia que decretó el presidente Martín Vizcarra. Según cifras de la comuna distrital, son 1 000 personas las que están varadas en distritos costeños de Lambayeque y en la ciudad de Lima.

Manayay manifestó que viene coordinando con los pobladores de los 68 caseríos y 7 centros poblados del distritos las acciones de prevención contra el coronavirus, a fin de sumarse a una cruzada para evitar una propagación de la enfermedad en Incahuasi.

Cabe indicar que el Comando Regional COVID Sipán informó hasta ayer que el distrito de Incahuasi reporta un caso confirmado de coronavirus. Dos menos en comparación del distrito más cercano a esta jurisdicción, que es Cañaris con tres pacientes infectados.

“Las actividades de desinfección se están haciendo en el distrito. Sin embargo, pedimos apoyo al Gobierno Regional porque hay caseríos que están muy alejados, y tenemos dificultades”, expresó.