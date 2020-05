Puno: Autoridades de la UANCV acordaron reducir pensiones en 20% 

Tras una sesión de Consejo Universitario, autoridades de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) aprobaron la rebaja en 20% en las pensiones de enseñanza del semestre 2020 - I, en las diferentes carreras profesionales y todas sus filiales.

El rector de esta casa superior de estudios, Juan Benites Noriega, se reunió de manera virtual con los demás miembros del consejo universitario, medida que fue cuestionada inicialmente por un grupo del comité de lucha a quienes no se les comunicó la agenda. Señalaron, que entre los puntos discordantes, se debatiría el retorno de docentes cesados por superar los 70 años.

PUEDES VER: Congresistas piden al Ministerio del Interior remover del cargo al jefe policial de Puno

Cabe señalar, que los representantes de los estudiantes hicieron el pedido documentado de la rebaja de las pensiones del 50%, por considerar que no era justo hacer el pago íntegro por no haber clases presenciales, incluso, emitieron un pronunciamiento invocando a no matricularse si no se aprobaba el descuento.

De acuerdo a la explicación de representantes de esta universidad, la decisión del órgano de gobierno se sustenta en las difíciles condiciones económicas que atraviesan la mayoría de estudiantes como consecuencia del estado de emergencia por el COVID-19.

Sin embargo, la UANCV sostiene dos aspectos a considerar. Primero, desde su creación tiene los costos de pensiones más económicos del sistema universitario; y segundo, que la estructura de pensiones sólo ha considerado cuatro cuotas por semestre, cuando la mayoría de universidades privadas tienen cinco.

El Consejo Universitario exhortó a lo estudiantes a matricularse a través del Virtual Class, y aunar esfuerzos para garantizar la continuidad de las labores académicas, que es el objetivo principal de la autoridad universitaria, coherente con las normas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

CIERRE DE UNIVERSIDAD

Vale precisar que, a pesar que la licencia institucional le fue denegada a la UANCV, se debe garantizar la continuidad académica de sus alumnos de pre y postgrado por dos años. En ese periodo, debe implementar su plan de cierre que implica el traslado de sus estudiantes a otras universidades. También debe asegurar los trámites de grados y títulos.