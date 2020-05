Usarán dispositivos para evitar nuevos contagios en Ayacucho

Informe: Elías Navarro y Roberto Ochoa

Ayacucho es una de las regiones donde los casos de Covid-19 son relativamente bajos con relación a otras regiones del centro y norte del país, todo esto porque los médicos vienen realizando esfuerzos para contener el brote del coronavirus. Según reportes oficiales, hasta ayer sumaban 103 casos positivos, pero ningún fallecido.

Para evitar nuevos contagios, la Municipalidad de Huamanga, a propuesta de los médicos que conforman el Comando Regional Covid-19, como nueva estrategia de lucha contra el enemigo invisible, adquirirá 250 dispositivos smartwatch, tipo reloj pulsera, para contener la propagación del coronavirus en esta región, pues hay personas que sabiendo que están contagiadas siguen saliendo a las calles.

El alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez Gutiérrez, dijo que a través de este dispositivo se va a rastrear la rutina diaria de las personas positivas con Covid-19, que se encuentran aisladas en sus domicilios, para evitar que estas, sabiendo que están contagiadas, no salgan a las calles y contagien a otros.

“Vamos a poner este dispositivo a la persona que está con este mal para que los psicólogos puedan monitorearlos desde una central, con la reserva absoluta del caso. Si estas personas salen de un diámetro permitido o se sacan el reloj, el dispositivo se activará y pondrá en alerta a los médicos, quienes acudirán de inmediato en ambulancia”, señaló el alcalde Gutiérrez.

Asimismo, explicó que los profesionales de la salud podrán brindar asistencia psicológica a los pacientes a través de este dispositivo, si están cumpliendo con la prescripción médica y dar las recomendaciones, y además recibir alertas de emergencias durante las 24 horas.

El monitoreo de estos dispositivos estará a cargo de los médicos especialistas que conforman el comando de lucha contra el coronavirus, quienes están vinculados directamente a la Dirección Regional de Salud y los hospitales, con apoyo de la Municipalidad provincial de Huamanga.

“Los pacientes van a estar en línea con los profesionales de la salud. Por ejemplo, si estas personas se retiran el reloj o salen de su casa fuera del diámetro permitido, se activa el botón de pánico e inmediatamente comunicamos al equipo de médicos, a la fiscalía y la policía, pues quien está con el COVID-19 y sale a la calle a contagiar a otros ya comete el delito”, expresó la autoridad edil.

Son dieciocho psicólogos y treinta y ocho médicos de la Dirección Regional de Salud, hospitales, Policlínico de la PNP, quienes trabajarán cada día a horarios interminables y la escasez de recursos para contrarrestar la propagación del coronavirus en Ayacucho.

El Dr. Amilcar Huancahuari Tueros, uno de los integrantes del Comando Regional Covid-19, precisó:

“Estamos trabajando duro y vamos a frenar la propagación del virus. Este dispositivo ayudaría que la persona infectada no salga de su casa. Que en nuestra región se sepa dónde está el positivo y la gente lo mire con cariño, respeto y le dé apoyo moral porque son víctimas de una enfermedad, pero si sale a la calle tenemos que denunciarlo, porque eso ya es una amenaza para los demás”, dijo Amilcar Huancahuari.

“La población debe saber dónde se encuentra la persona contagiada. Si en una casa se sabe de una persona positiva, los vecinos no lo van a matar o quemar, simplemente dirán que no salga de su casa y todos los vecindarios que forman las juntas vecinales podrían controlar. Todos tomamos conciencia de nuestra responsabilidad y que no podemos contagiar más. Por ejemplo hay consejero que ha dado positivo y está siendo vigilado por los médicos”, agregó Huancahuari.

Para la autoridad local, esta nueva estrategia de lucha contra el enemigo invisible, que se aplicará en Ayacucho, podría tener resultados se reflejan en una reducción de nuevo casos del Covid-19, mientras el crecimiento en el número de infectados repunta sin freno en Lima, y otras regiones del centro y norte del país, con saldo de víctimas morales.

El alcalde Yuri Gutiérrez explicó que han utilizado todos los mecanismos para hacer cumplir el aislamiento obligatorio, como es el cierre de fronteras, bajar la intensidad de los mercados, desinfectar las calles, sin embargo, los casos de coronavirus en Ayacucho se deben a que las personas no han respetado la cuarentena. “Por ejemplo, dentro del hospital EsSalud de Huamanga hubo 19 contagios porque no han cumplido con el protocolo y no pasaron el tamizaje”.

Por eso recomendó a la población continuar usando mascarillas, guantes, respetar el distanciamiento social, extremar precauciones y hábitos de limpieza para reducir los riesgos de contagio, no tocarse los ojos con las manos sucias, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, evitar los lugares concurridos y reducir el contacto con otras personas, entre otros.

Teléfonos celulares y relojes para Covid-19

Ayacucho es la primera región en el Perú en usar este tipo de tecnología para monitorear a los contagiados.

Vietnam, Corea del Sur, Taiwán fueron los primeros países en utilizar este tipo de rastreo a través de relojes o de aplicaciones para celulares. La reacción de estos países fue inmediata porque tienen protocolos diseñados por anteriores epidemias procedentes de China.

Basta recordar que desde principios del siglo pasado, 11 de 12 cepas de influenza surgieron en China, de ahí que todos sus vecinos asiáticos ya tienen experiencia en cómo manejar estas epidemias.

Con la pandemia del nuevo coronavirus otros países como Israel, Alemania, Singapur e Italia también están aplicando este tipo de rastreo para evitar la propagación y controlar a los contagiados.

El centro nacional de salud pública de Alemania puso en marcha un experimento inédito de recolección de datos para lanzar una aplicación (app) que permita monitorizar a través de wearables como pulseras y relojes inteligentes datos como el pulso o los patrones de sueño de los ciudadanos que acepten participar en el estudio para detectar casos de contagio.

El Gobierno alemán ha pedido abrir un debate sobre el uso de tecnología para después del confinamiento y los expertos señalan que se pueden utilizar los datos para frenar la pandemia, siendo a la vez respetuoso con la privacidad.

Con China y Corea del Sur, Singapur es uno de los países que hace un uso más intensivo de los datos. Sin embargo, en su caso el sistema de rastreo funciona con el bluetooth de los teléfonos móviles.