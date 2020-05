Sanmarquino diseña cañón desinfectante para reducir el contagio de COVID-19

A fin de evitar la propagación del coronavirus en el Perú, el sanmarquino Jens Hans Longa Cruzado diseñó un cañón pulverizador que puede transportar fluidos líquidos como desinfectantes a una distancia de 50 metros.

En ese sentido, el ingeniero mecánico ha iniciado una campaña denominada #uncañonpordistrito, para que cientos de empresarios, por medio de capital privado, puedan unirse a esta idea de fabricación y llegue a las zonas más vulnerables.

“La problemática no es que no se cuente con el dinero para fabricarlo. La producción se puede dar por medio del capital privado, pero es casi seguro que no llegará a distritos más vulnerables. Si hay apoyo se podría tener al menos un cañón en cada distrito, hecho por peruanos y para peruanos”, informó en diálogo con San Marcos al día.

El egresado explicó que se necesita financiamiento para la construcción en serie de estos equipos. El costo varía entre 5.000 y 8.000 dólares, según la cantidad que se desee fabricar.

“En Francia y China ya se usan mecanismos similares para desinfectar lugares públicos. La ventaja es que este equipo hará que la gente no se exponga demasiado”, concluyó.

Precisó que este equipo, además de la función para evitar los contagios masivos de COVID-19, puede tener aplicaciones en diversos sectores, como en construcción para controlar el polvo que generan las demoliciones; el sector agrícola para dosificar el riego y esparcir insecticidas; así como el sector municipal para usarse para el riego de áreas verdes.

Entre uno de los beneficios de esta iniciativa está el ahorro de agua, en comparación con los otros métodos de limpieza utilizados. Este cañón además tiene mejor aspersión de sustancias y necesita menos cantidad de personas para la desinfección de espacios públicos.