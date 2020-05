Muñoz evalúa reubicar a ambulantes de La Parada en el Mercado Mayorista de Santa Anita

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que sí existe la posibilidad de trasladar a los comerciantes de La Parada hacia el Mercado Mayorista de Lima, pero aún está en evaluación.

A mediados de abril, el alcalde George Forsyth propuso reubicar a los comerciantes de La Parada en el Parque del Migrante, no obstante, Muñoz dijo que no cabía esa posibilidad porque era un bien público que no podía ser usado para otros fines. A cambio, el burgomaestre capitalino planteó usar el cuartel Barbones, en El Agustino, pero algunas autoridades se opusieron.

PUEDES VER Las “paraditas” merecen otra oportunidad para la cuarentena

Ahora, el alcalde La Victoria mencionó durante el fin de semana que lo mejor sería una reubicación en el Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita.

Al respecto, Muñoz aseguró que es una opción que se planteó desde hace mucho y que aún evalúan otras propuestas.

“Desde hace mucho tiempo existe esa posibilidad de llevarlos a Santa Anita, es algo que estamos propiciando (...). Tenemos otras propuestas que aún no se han terminado de plasmar”.

PUEDES VER Alcalde de El Agustino rechaza propuesta de trasladar La Parada al cuartel Barbones

“Estamos trabajando en eso, justo hoy tengo una reunión virtual con una serie de personalidades para engrosar lo que se viene trabajando, que hasta ahora no es lo suficientemente eficiente como quisiéramos”, agregó el burgomaestre durante una conferencia de prensa para dar a conocer la recepción de donación de mascarillas.

Mientras aún se evalúa a dónde trasladarlos, se siguen registrando desencuentros entre los comerciantes informales de La Parada y los fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria.