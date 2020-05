Tres bebés nacieron en clínica de EsSalud en plena pandemia por el coronavirus

En medio de la crisis sanitaria que vive el país por el coronavirus, tres bebés nacieron completamente sanas y fuertes en la Clínica de EsSalud del Hospital Edgardo Rebagliati en Jesús María.

Con los nombres de Valentina, Antonella y Miranda, las pequeñas significaron una luz de esperanza para los médicos de dicho nosocomio, que tuvieron que acondicionar un ambiente para proteger a las mujeres embarazadas de la COVID-19.

Según Abigail Sicha, madre de Dara Valentina, la bebé nació pesando 3,200 kg y con un fuerte llanto, demostrando el porqué habían escogido ese nombre para ella.

“Yo solo oraba cuando esperaba que llegue mi Dara Valentina, le puse así porque es un nombre bíblico y su papá Valentina, porque es una valiente mi hija” señaló Abigail.

Mientras que Brigitte, una mujer de 27 años, trajo al mundo a Antonella Miranda, que pesó 3,126 kg. Su nombre significa linda y guerrera.

“Estoy muy agradecida con los médicos y enfermeras de EsSalud, gracias de verdad por este servicio en estos tiempos de emergencia nacional” acotó.

Finalmente, nació la bebé de Janice, a quien llamaron Alondra, con 2,706 kg de peso. Su madre le colocó ese nombre porque durante su embarazo siempre recibía la visita de una alondra, un ave que se caracteriza por tener un canto risueño.

Asimismo, indicó que se sintió segura de dar a luz a su hija en pleno estado de emergencia por el coronavirus, pues la atención por parte de los médicos ha sido buena y en todo momento le transmitieron seguridad.

“Aquí me han tratado bien, los doctores me han ayudado bastante, estoy contenta, la atención que he recibido es buena y los doctores son demasiado amables, no tengan miedo, aquí se toman todas las medidas de protección”, señaló.

Para el coordinador general del anexo de maternidad del hospital Edgardo Rebagliati, Dr. Francisco Beingolea, son buenas noticias pese a la emergencia.

“Estamos orgullosos de traer al mundo a tres nuevas mujercitas peruanas totalmente sanas y robustas”, manifestó Beingolea.