Serenos de Surco ayudaron a una pareja de adultos mayores que debía retirar dinero de su jubilación en un banco y así poder solventar sus gastos durante el estado de emergencia.

Don Javier Pastor es un hombre de 75 años de edad que presenta problemas en la visión, por lo que siempre es acompañado de su esposa Gloria Seijoo (70), quien es la encargada de hacer los papeles y de ayudarlo a caminar.

Otra dificultad que tuvieron es que el banco donde cobran su jubilación queda lejos de su vivienda, por lo que debieron usar su vehículo particular, no obstante, él no puede manejar y su ella no sabe. Por eso, un joven familiar se ofreció a llevarlos.

Fue la mujer quien pidió apoyo a los agentes del Serenazgo porque ninguno de los tres cuenta con el permiso especial para transitar, está prohibido caminar en pareja o en grupo y no se puede hacer uso de vehículos particulares.

La pareja temía que si la Policía o las Fuerzas Armadas los intervenía, los habrían multado y conducido a la comisaría.

“Coordinamos con el efectivo que nos acompaña en nuestro patrullaje integrado para escoltar a esta pareja. El objetivo fue evitar que la Policía o las Fuerzas Armadas vayan a detenerlos. Cuando llegamos al banco, les dieron las facilidades”, contó Eduardo Hurtado, jefe del sector 3 del Serenazgo de Surco.

Finalmente, don Javier pudo cobrar su dinero con total tranquilidad y retornó a su vivienda, no sin antes agradecer a los agentes de Serenazgo por su ayuda y la comprensión de las Fuerzas Armadas y la Policía.