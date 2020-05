Denuncian demora de EsSalud: hombre tiene síntomas de COVID-19 y lleva 4 días esperando atención

Perú continúa reportando altas cifras de contagiados y fallecidos por COVID-19. A este desolador panorama se le suman las denuncias por falta de atención en los canales de de comunicación de EsSalud y el Ministerio de Salud (Minsa).

Uno de los casos es el de un trabajador municipal de Lince, quien llamó a la línea 107 el pasado 29 de abril y cuatro días después continúa en la espera de ser atendido.

Según relató el afectado, quien presenta síntomas relacionados al virus, a pesar de haberse comunicado en reiteradas ocasiones, la respuesta de los profesionales de salud era que llamara nuevamente en 24 horas.

“Yo llamé el día miércoles 29 en la mañana aproximadamente a las 10 a. m. indicando que era un posible caso, con toda la sintomatología, me dijeron que en 24 horas se comunicarían, el día jueves a la tarde (aproximadamente a las 5 p. m.). Llamé nuevamente y le indiqué que nunca me llamaron y me dijeron que tenían un plazo de atención de hasta 48 horas, y que espere. He vuelto a llamar y me dijeron la misma historia, que espere 24 horas, y bueno sigo esperando”, mencionó el paciente.

Debido a la falta de atención y al temor de que la enfermedad que padece tenga daños más severos, el ciudadano ha iniciado un tratamiento con medicinas para la fiebre. Indicó ser comprensivo con la alta demanda de las pruebas rápidas, sin embargo, manifiesta su temor de que su salud se agrave.

“Mientras espero que venga personal de salud, ya tuve que iniciar un tratamiento con paracetamol. Entiendo que EsSalud esté sobrecargado pero no es dable que tarden tanto”, mencionó el trabajador municipal.

Ante esta situación, el trabajador edil hizo un llamado a las autoridades de EsSalud y Minsa. Esto con la finalidad de que le puedan proporcionar el acceso a una prueba molecular de descarte.

Por su parte, La República se comunicó con EsSalud para conocer la versión de la entidad. Según indicó la Oficina de Prensa, “el Seguro Social ya no hace las pruebas porque se agotaron. Por ello los pacientes deben ir al hospital que le corresponde. Y de acuerdo a eso le trasladan a la Villa Panamericana”, mencionaron.