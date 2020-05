Una banda de estafadores fue detenida por la Policía de San Miguel, luego de que engañar a diversas personas con la venta de mascarillas certificadas N95, en pleno estado de emergencia por coronavirus.

Los delincuentes ofrecían, a través de Facebook y WhatsApp, los elementos de protección al por mayor y a precios accesibles; sin embargo, desaparecían luego de recibir la transferencia el dinero.

“Con fecha de 21 de abril hice una compra por Internet por un valor de S/ 50.000. Me estafaron porque nunca me entregaron el producto. Más bien, me han estado coaccionando para que entregue más dinero para que me puedan entregar el producto. Me empezaron a pedir 25.000 y 7.00 más (sic)”, indicó uno de los agraviados a América TV.

Según información policial, la banda habría estafado a varias personas por un monto aproximado de 100.000 soles. Ellos habían usado como fachada el supuesto respaldo de una clínica local.

“Me dijeron que ellos trabajaban y sacaban productos de un centro médico en San Miguel. Me dieron un número de RUC de la empresa, el cual existía. No obstante, cuando llego a la clínica me doy con la sorpresa de que nadie conocía a la persona que me estaba ofreciendo el producto”, mencionó el comerciante perjudicado.

El cabecilla de la banda fue identificado como Luis Sifuentes Chávez. La Policía lo detuvo junto a dos de sus cómplices, quienes quedaron detenidos en la Dirincri de San Miguel.

Por otro lado, se les incautó 11 mil soles, 13 tarjetas de crédito y débito; así como vouchers de pagos.