Cañete: Pobladores rechazan canasta exigiendo productos de marca y mayor precio [VIDEO]

Una familia se convirtió en blanco de las críticas luego que fuera grabada menospreciando los productos incluidos en la canasta entregada por la municipalidad de Cañete para contrarrestar los efectos del estado de emergencia por el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) en nuestro país.

De acuerdo a un video difundido en las redes sociales, un hombre y una mujer a quienes no se les alcanza a ver los rostros verifican uno a uno los productos, criticando que no se traten de marcas conocidas o que su precio no sea el mejor del mercado.

Como se observa en imágenes, el grupo de beneficiarios de Cañete asegura que los fideos recibidos “no son de marca” y que el monto de las latas de atún “no pasa de 10 soles”. Además, se les escucha menospreciar la inclusión de lentejita y lo que para ellos es poca cantidad de leche en tarro.

“Mire, señor. Este fideo es chusco, ¿Qué marca es esto?", “esas latas de leche deben estar oxidadas por dentro”, “ahí no hay cuatro kilos de azúcar”, son algunos de los lamentables comentarios proferidos por los exigentes vecinos.

Incluso llegan a estimar el valor de cada uno de los alimentos para verificar si realmente cumplen con el presupuesto de 80 soles recomendado por el gobierno para paliar la crisis económica de muchos hogares por el nuevo coronavirus.

Cañete es epicentro del nuevo coronavirus (COVID-19) en Lima Región con 299 casos confirmados, muy por encima de los 143 reportados en Huaral y los 120 en Huaura. En tanto, a nivel nacional la cifra de contagiados se elevó a 42.534, de los cuales han fallecido 1.200 pacientes.