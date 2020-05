Bono universal: Defensoría del Pueblo exige priorización de personas con discapacidad

El nuevo subsidio estatal consiste en la entrega de S/ 760 a hogares que no contemplen ingresos y que no hayan sido beneficiados con el Bono 360 anterior. No obstante, hasta la fecha, familias con personas con discapacidad entre sus miembros no han recibido este nuevo bono.

La Defensoría del Pueblo incitó a las autoridades a priorizar el acceso al Bono Familiar Universal de la comunidad de personas con discapacidad.

La entidad recordó la emisión del Decreto Legislativo N°1468, que dispone que este grupo en situación de vulnerabilidad acceda de manera prioritaria a recursos estatales que cubran necesidades mínimas básicas, a las que este no puede acceder por barreras sociales.

Además, el documento legal señala que para la acreditación de la discapacidad se permite la declaración jurada y esta puede ser tramitada por la misma persona o sus apoyos. Estos aspectos deben ser considerados en la entrega del Bono Familiar Universal.

Se debe posibilitar el intercambio de información y datos para evitar obviar a potenciales beneficiarios que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad. Así lo puntualizó Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la institución, en un comunicado oficial.

Finalmente, destacó la necesidad de definir el rol de los gobiernos regionales y locales para complementar la información respecto a los potenciales beneficiarios de la subvención económica, así como en la atención de las quejas y/o consultas.