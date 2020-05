Presos extranjeros en penal de Ancón 2 piden ayuda para enfrentar muertes por COVID-19

“Desde hace un par de semanas venimos luchando contra los síntomas del coronavirus, guiados únicamente por dos médicos extranjeros que conviven con nosotros, sin medicinas y los del INPE dicen que no hay médicos que nos atiendan, se está repitiendo la historia de los campos de concentración nazis, donde los prisioneros ya solo esperan ser llevados para ser quemados”.

Esta es la exclamación de un grupo de reos extranjeros del penal de mínima seguridad de Ancón 2 en Piedras Gordas, en contacto telefónico con el diario La República. En este penal, los reclusos tienen acceso a un teléfono público desde el que se pueden comunicar con sus familiares. El reo se identificó como Elías del Pabellón 3B, dijo hablar en nombre de todos sus compañeros en prisión y se le escucho toser mientras hablaba por teléfono.

“El miércoles, 29 de abril murió Francisco Cruz Tapia, agonizó durante tres horas, nos suplicaba que no lo dejáramos morir, pero fue imposible salvarle la vida. En la tarde, lo ayudamos a acercarse a la puerta del pabellón, les rogó a los del INPE que lo lleven a un hospital, pero le dijeron que no había médico, que espere, que regrese al pabellón. En la noche, murió por falta de medicamentos y negligencia de parte del INPE de no llevarlo a tiempo a un hospital”, relató el recluso.

Indicó que ese mismo día, a las 2 de la tarde escucharon al ministro de Justicia, Fernando Castañeda declarar a la prensa que todo estaba bajo control y que el reo murió por causas diferentes al virus. "Nos sorprende la habilidad de clarividencia del señor ministro de justicia, pues a esa hora el cadáver seguía aquí con nosotros y recién lo retiraron un par de horas después.

“Señor ministro de Justicia, presidente Martín Vizcarra nosotros presos extranjeros, declarados población vulnerable por la ONU, estamos presos en el Perú por cinco, diez, quince años en Sarita Colonia, Lurigancho sufriendo hacinamiento, mancillados por los presos que manejan estos penales, ahora todos estamos contaminados por este virus, solo les pedimos que nos envíen a cumplir lo que resta de nuestras condenas a nuestros países, para poder ver a través de las rejas a nuestras familias”.

Anotó que están buscando que todos los horrores que están pasando llegue a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Por favor, señor presidente Vizcarra, no libere a delincuentes, como usted dice, pero libere a gente resocializada y deje de lado rencillas políticas. En este momento de crisis mundial esta por encima la Constitución. El derecho a la vida vale más que sus criterios personales”, enfatizó.

Concluyó diciendo: “Los presos extranjeros, mexicanos, colombianos, españoles, italianos, sudafricanos, ugandeses, no pedimos libertad, solo ser llevados a nuestro países. Nosotros no recibimos visitas de nuestros familiares, si morimos ahora, no volverán a ver nuestro rostro. Solo les pedimos una oportunidad, para demostrar que estamos resocializados y seremos útiles a nuestras familias”.

En general, los presos extranjeros en el Perú cumplen condenas por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas, por lo que no reciben beneficios penitenciarios o el siete por uno, por lo que deben cumplir la totalidad de sus penas, entre 10 y 25 años de prisión, para salir de prisión e, inmediatamente, ser expulsados a sus países de origen.