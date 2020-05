Oficial PNP: “Vayan a casa a controlar a sus hijos y cuidar a sus familias” [VÍDEO]

Mientras los ciudadanos mueren debido al brote pandémico de la COVID-19, un grupo de irresponsables vecinos del distrito de Reque (Chiclayo), abandonaron sus casas y llegaron hasta las Pampas de Reque, en donde personal de la Policía y Ejército procedían a enterrar los restos de dos personas muertas infectadas por este letal virus.

“Creen que no me duele ver cómo muere la gente. Creen que no siento temor de llevar el contagio a mi casa en donde tengo a mi padre debido a una parálisis cerebral. Creen que mi personal no tiene familia y que en vez de estar con ellos están todos los días en las calles protegiéndolos”, dice el teniente PNP Kevin Agurto, comisario de la PNP de Reque.

Los incidentes se registraron la tarde del viernes cuando los vecinos fueron alertados de los entierros de fallecidos por COVID-19. En gran número se desplazaron hasta las Pampas de Reque con la finalidad de evitar la inhumación de los despojos humanos.

Aducían que existía un alto riesgo de contaminación y de contagio entre la población, a lo que el oficial explicó que eso no sucedería, pues las inhumaciones se realizaban de acuerdo a las normas sanitarias establecidas para estos casos.

Pese a ello los vecinos se oponían a dicha medida, por lo que protestaron. “No entienden que deberían estar en sus casas junto a su familia, controlando a sus hijos que todos los días salen a las calles a jugar pelota”, dice el oficial.

Asimismo alegó: “No pueden controlar a sus hijos en sus casas y quieren que la Policía y el Ejército salgan a las calles a controlarlos. Vayan a sus casas a cumplir con la cuarentena. No esperen a que otras personas hagan sus tareas”, acotó.

Finalmente, después de varios minutos de discusiones, los restos de los fallecidos por coronavirus fueron enterrados. Y los vecinos se retiraron de la zona.