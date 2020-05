Iquitos: médico de la región reporta muerte de un hombre y a los tres días este regresa a su casa [VIDEO]

Un paciente con presuntos síntomas de coronavirus regresó a su casa luego de que un médico del Hospital COVID-19 de la región Loreto le informara una triste noticia a la hermana del hombre: había muerto a causa de esta enfermedad.

Antes de ser atendido por los galenos del nosocomio que atiende a los infectados con el virus, Juan Pablo V. A. había sido trasladado al Hospital Apoyo Iquitos debido a una fuerte caída y golpe en la cabeza. Fue en este lugar donde un médico le informó a un familiar del paciente que había contraído el coronavirus COVID-19. Así lo informaron medios locales de la región.

En declaraciones para Puerto Noticias, la mujer dijo que los médicos le negaron ver el cuerpo de su hermano. Tras esta negativa, tuvo que volver a su casa a comunicar el trágico desenlace.

El llanto no se podía evitar en la vivienda de la familia V., pues sus integrantes estaban desconsolados por el lamentable hecho que ocurrió en el nosocomio. La tristeza desapareció después de tres días, pues Juan Pablo llegó a su casa emanando un olor fétido.

Ante esta situación, la hermana recordó las acciones que hizo tras verlo vivo. “Era como un sueño lo miré bien y era él. Me levanté, lo agarré y lo bañé. Ahora ya está con nosotros, pero no sé cómo pasó, porque dijeron que mi hermano estaba muerto, no entiendo”, contó al medio local.

Los parientes del hombre, quienes temen que este aún tenga COVID-19, sospechan que lo dieron por muerto y trasladaron hasta la carretera, donde han habilitado espacios para enterrar cuerpos de fallecidos a causa de este mal.

Un familiar de la hermana también declaró a la prensa para pedir a las autoridades regionales su intervención en este caso. “Estamos muy preocupados, acá en mi casa vivimos un total de 10 personas, entre ellos hay niños y por favor pedimos el apoyo de las autoridades de salud, estamos en peligro”, indicó.

“Tenemos miedo ya que mi hermano al parecer fue embolsado vivo entre los muertos por coronavirus y se fueron a botarlo en la carretera, ya que se tiene conocimiento que no les entierran bien, solo cumplen con ir a dejarlos y a las justas los entierran por temor a contagiarse", añadió.

La familia solicitó pruebas rápidas para descartar esta enfermedad entre sus miembros. En tanto, el nosocomio no se ha pronunciado sobre el atípico caso.