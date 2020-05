Anciano con COVID-19 fue trasladado al hospital Rebagliati tras denuncia de enfermera de albergue

Una enfermera que estaba a cargo de una casa de reposo en San Borja denunció las malas condiciones laborales dentro del establecimiento. Horas más tarde, una ambulancia de EsSalud llegó al lugar para atender y trasladar a uno de los ancianos que se encontraba en estado crítico.

Según el testimonio de la mujer, ella cuidaba sola de cinco adultos mayores y dos de sus compañeras, todos víctimas del nuevo coronavirus. De ellos, dos ancianos se encontraban en estado crítico y tres eran pacientes asintomáticos. No obstante, el mayor problema es que nadie venía a auxiliarlo, pese a las condiciones de los adultos mayores y ser la población vulnerable de la COVID-19.

Zenely Fernández, enfermera, manifestó que no veía a su familia hace días por no dejar a sus pacientes en la casa de retiro en San Borja. “Tengo dos niñas en casa y mi esposo me están esperando. Mis hijas me esperan en casa”, declaró a América. Pese a todo, la mujer continuaba “por humanidad” atendiendo a los adultos mayores.

Incluso, una anciana de 94 años también había dado positivo del virus en la prueba molecular. Por ello, sus pacientes se sumaron a buscar una solución. “Pedimos al Estado que busque una solución y puedan ayudar a las personas en estado crítico”, manifestó.

Luego de varias horas de denuncia, una ambulancia llegó al establecimiento para atender a los pacientes. “Vamos a evaluar a los solicitantes del servicio, si es necesario trasladarlos o si se quedaran en reposo”, dijo un enfermero del nosocomio.

Tras la evaluación, uno de los pacientes fue trasladado al hospital Rebagliati, donde cumplirá su período de aislamiento. Mientras tanto, los otros adultos mayores continuarán en el establecimiento. Por su parte, la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó que los ancianos que dieron positivo sean llevados a la Villa Panamericana.