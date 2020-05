El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que entregará 10 millones de mascarillas reutilizables y lavables en todo el país para que sean repartidas a la población de bajos recursos. Esta nueva medida es parte de las estrategias para prevenir la propalación del coronavirus en los ciudadanos.

Por este motivo, el titular del sector, Víctor Zamora, realizó la entrega de 50.000 mascarillas que son parte de las 192.668 que se entregarán a la municipalidad de Comas en beneficio de más de 100.000 vecinos.

“Son mascarillas reutilizables de tela de un tamaño que permiten la protección tanto de la nariz como de la boca todo el tiempo y serán entregadas de manera gratuita a la población pobre y vulnerable de 240 municipios más poblados de cada región”, precisó.

También, el alcalde de Comas, Raúl Díaz, saludó el trabajo que viene realizando el sector salud frente a la pandemia. Agregó que están diseñando nuevas estrategias para seguir combatiendo el coronavirus en los mercados o centros de abastos.

“Nosotros estamos siguiendo los protocolos de todos los establecimientos. Estamos llevando un plan hacia el Minsa para que sea aprobado y financiado. Seguiremos acatando las medidas”, detalló el burgomaestre.

Además, manifestó que existen brechas que aún deben cubrirse en su comuna; no obstante, la donación realizada por la institución estatal ayudará a evitar más contagios en las zonas vulnerables.

Por último, el titular de Salud señaló que los Gobiernos locales están en alianza con el Minsa para evitar aglomeraciones o que incumplan las medidas de prevención. "Los mercados no pueden ser lugares donde no haya dónde lavarse las manos y no se usen guantes. Si los mercados no se adecuan, no podrán seguir funcionando”, finalizó.