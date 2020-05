La sonrisa de ‘Don Helio’: una historia de esperanza en medio de la pandemia

Una acción puede devolver la sonrisa. Esta es la historia de ‘Don Helio’, uno de los adultos mayores que fue rescatado hace unas semanas de las calles del Callao por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Él formaba parte del porcentaje de personas que vivían de la lismona, dormía en un parque y no tenía un hogar a dónde volver. ‘Don Helio’ pasaba sus noches frías al lado de una banca, sin medicinas o un plato de comida hasta que llegó la ayuda que lo devolvió a la vida.

El hombre de 69 años fue encontrado en las calles del Callao en la urbanización vecinal Santa Marina Norte, donde permanecía solo en una pequeña banca.

“Nuestro equipo, la Dirección de Personas Adultas Mayores nos encontrábamos en busca de personas que necesiten nuestra ayuda para trasladarlo al albergue de Plaza de Acho o al MIMP, ahí encontramos a Helio”, dijo el director general, Joshua Adonai Calderón Marmolejo.

El grupo de personas se acercó a él para ganarse su confianza y lograr realizarle la pregunta de rigor: ¿Quiere recibir ayuda? Tras varios diálogos, ‘Don Helio’ aceptó y a partir de ahí su vida cambio. No obstante, ¿quién era este adulto mayor que pasó de las calles a un ambiente cálido rodeado de atención?

MIMP: Ayuda a un adulto mayor.

‘Don Helio’: el trabajador del Ministerio de Salud que acabó en las calles

‘Don Helio’ no siempre estuvo en las calles. Con 69 años, el adulto mayor ejerció una profesión durante su juventud. Su vida no fue fácil. Desde pequeño, no contó con una familia, incluso formaba parte de un orfanato del Estado, donde creció hasta convertirse en un adulto.

Con mucho esfuerzo, logró convertirse en economista y luego, trabajaría para el Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, no paso mucho tiempo cuando cayó enfermo. Él no contaba con familiares o alguien que lo ayude y así terminó en las calles.

“Nos parece curioso el caso de ‘Don Helio’, desde pequeño estuvo al amparo del Estado, ahora nuevamente, vuelve a él”, dijo Calderón Marmolejo. Según el MIMP, el adulto mayor habría estado alrededor de 5 a 10 años en las calles.

“Al momento de encontrarlo, tenía un estado deplorable. Tenía muchas heridas producto de estar en las calles. Un montón de pulgas dentro de su ropa. Su traje semicarcomido. Él necesitaba ayuda y nosotros se la dimos”, detalló.

Por ello, en un trabajo articulado por el Ministerio de Salud y la Dirección de Adultos Mayores (DIPAM) lograron rescatarlo y llevarlo a realizarle unos análisis al Hospital de Salud Mental Víctor Larco Herrera. Tras varios exámenes, el diagnóstico del anciano de 69 años fue diagnosticado de esquizofrenia.

A partir de ese momento, ‘Don Helio’ recibió la atención, cuidado y alimentación que no recordaba desde hace varios años. Cambio sus ropas rasgadas a vestimenta nueva. Su cabello desgastado por el polvo a un nuevo corte más pequeño. Su tristeza por una sonrisa.

El anciano de 69 años lleva varias semanas en el albergue del MIMP ubicado en Villa María del Triunfo, donde varios voluntarios lo ayudan en su día a día. ‘Don Helio’ es parte de los 120 adultos mayores rescatados de las calles por esta institución. “Queremos que ellos recuperen sus derechos y que lleven una vida digna”, precisó Calderón.

Aún faltan muchos adultos mayores que se encuentran en las calles, pero las autoridades se han comprometido a seguir llevando más ayuda. “Seguiremos adelante por ellos”, finalizó. Sin duda, la pandemia por coronavirus ha cambiado vidas.

DATOS

- Hasta el momento, el albergue del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha alcanzado el 50 % de su capacidad, albergando a 25 personas.

- Durante el período de emergencia nacional se ha atendido alrededor de 120 personas adultas mayores en situación de riesgo, de las cuales 29 han sido albergadas en el CEDIF Rosa de Lima, 18 personas adultas mayores de las cuales 6 fueron reinsertadas al núcleo familiar y 12 se beneficiaron de las exhortaciones al cumplimiento con el deber de la asistencia familiar.