Jesús María: establecimientos deberán cumplir nuevas disposiciones sanitarias

La Municipalidad de Jesús María publicó una ordenanza con nuevos lineamientos sanitarios que tendrán que cumplir los establecimientos para evitar el contagio del coronavirus.

Los administradores deberán respetar las medidas de seguridad para sus trabajadores y los consumidores.

En adelante estarán suspendidos los eventos públicos o privados realizados en clubes, bares, restaurantes turísticos, pubs, complejos deportivos, piscinas, gimnasios, casinos, bingos, entre otros, que aumenten el riesgo de contagio de la COVID-19.

También tendrán que restringir el aforo al 25% de la capacidad autorizada. La reducción deberá considerar al personal que labora en los locales.

Otras disposiciones que deberán cumplir son las siguientes:

- Tratándose de condominios o inmuebles de propiedad horizontal, el cumplimiento de la presente ordenanza, recaerá en el administrador y/o presidente de la Junta de Propietarios.

- Todos los establecimientos públicos y/o privados, especialmente los mercados deben contar con la implementacion de los protocolos y medidas de salubridad dispuestos por el Gobierno y la municipalidad, para prevenir la propagación del COVID-19.

- Establecer protocolos de limpieza y desinfección según lo establecido de acuerdo a la Resolución Directoral N°003-2020-INACAL-DN, que refuerza las actividades de limpieza y desinfección en todas las áreas del establecimiento.

- Realizar desinfecciones diarias y fumigaciones periódicas, con el fin de mantener las condiciones sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.

- Los propietarios y administradores de establecimientos comerciales, deberán realizar a sus trabajadores el chequeo médico preventivo y las pruebas respectivas de descarte del COVID-19 periódicamente. Solo en caso que no existan pruebas disponibles en los centros de salud públicos o privados, el empleador podrá presentar una declaración jurada comprometiéndose a realizar las pruebas de descarte a sus trabajadores tan pronto exista el stock en las instituciones prestadoras de servicios de salud pública y privadas.

- Disponer de elementos para la desinfección de calzado.

- Contar con elementos de higiene para el público asistente al establecimiento, así como de sus trabajadores.

- Mantener los lavaderos abastecidos con jabón, desinfectante y elementos desechables para el secado de manos para los usuarios de su establecimiento.

- Disponer la desinfección diaria con hipoclorito de sodio al 0.1%, y/u otro producto autorizado por la autoridad sanitaria.

- Desinfectar antes de su uso y permanentemente los coches, canastillas y similares.

- No se permitirá la manipulación de productos y alimentos por los usuarios para su envasado o recolección. Dicha manipulación será efectuada únicamente por los responsables del expendio.

Sancionarán más infracciones

La Municipalidad de Jesús María sancionará con la UIT vigente 14 nuevas infracciones. Estas son:

- No implementar el chequeo del personal de trabajo.

- No disponer de protocolos de prevención en caso de sus trabajadores sean diagnosticados de COVID-19.

- Permitir el ingreso de personal sin medidas de seguridad, no cumplir con el aforo máximo permitido.

- No implementar en el establecimiento la desinfección al inicio y al final de cada jornada laboral.

- No contar con dispensadores de jabón líquido, gel desinfectante y toallas de papel en los SSHH.

- No cumplir con la separación mínima de un metro y medio, no implementar el protocolo de desinfección de calzado, desarrollar actividades comerciales y/o giros no aprobados por el Gobierno.