Golpeado el norte y expectantes el centro y el sur

Mientras regiones de la costa norte y Loreto, en la selva, son las más golpeadas por el nuevo coronavirus en el Perú, algunos departamentos del centro y sur andinos no resultan tan afectados, hasta ahora. A diferencia de Lima y Callao, que suman más de dos tercios de casos de COVID-19 por tener también mayor población del país, en el interior peruano la batalla contra la pandemia se enfrenta aún a mayores carencias.

En el último reporte oficial del Gobierno, los departamentos con más contagiados son Lima, con 25 mil 718; Callao, con 3 mil 458; Lambayeque, con 2 mil 360; Piura, con mil 396; y Loreto, con mil 355 pacientes.

Los fallecidos cambian este orden: a Lima, que tiene 491 decesos, le siguen Lambayeque, con 194; Piura, con 119; Callao, con 60; y Loreto, con 57. En las regiones de la costa norte, la letalidad del virus resulta mayor.

Al final de la tabla del registro de los contagiados están Apurímac, con 83 casos; Ayacucho, con 104; Huancavelica, con 109 infectados; y Puno, con 116.

De estas regiones, solo Huancavelica tiene un muerto por COVID-19, según los reportes oficiales. En las otras tres se registra que no hay decesos.

El presidente Martín Vizcarra, apenas empezaron a alertar a Lambayeque y Piura en las estadísticas, apuntó a la desobediencia a las restricciones de la emergencia. Con reportes policiales en mano, mostraba que en estas regiones había más infracciones.

“El factor más importante es la respuesta de la población a las medidas de cuidado junto a las características del sistema de salud de cada región”, dice la médica infectóloga Theresa Ochoa, docente de la Universidad Cayetano Heredia.

“Los departamentos con más casos tienen población más densa y menos recursos sanitarios: hay serios problemas con la capacidad de respuesta. Probablemente otras carencias también las hacen más susceptibles”, anota el médico epidemiólogo Jorge Alarcón, docente de la Universidad de San Marcos.

Los servicios de salud en la costa norte y en la selva están afectados además por otras enfermedades que golpean recurrentemente a estas zonas. Esto, sumado al menor acatamiento de las medidas de prevención del coronavirus, complicó más la situación.

“En la selva y la costa norte hay otras enfermedades virales como el dengue. Por estas otras pequeñas epidemias e infecciones virales, tienen sistemas de salud más desgastados”, comenta Ochoa.

El centro y sur altoandinos aparecen como la otra cara de la moneda: menos contagiados, casi sin muertos. La altura es un factor que se estudia aún, no hay certezas sobre esta.

“No está demostrado. Suiza tiene altura y considerable cantidad de casos”, dice Alarcón.

“Está por estudiarse más. Mi impresión es que, por el cierto aislamiento de estas zonas, todavía no hay muchos casos y la población en cierta forma está protegida”, dice Ochoa.

El politólogo José Luis Incio, que registra la estadística del COVID-19 en el sitio web “Handbook COVID-19 Perú”, recomienda políticas diferentes por regiones. “En regiones del centro y sur andinos no muy golpeadas, con eficiente control sanitario y supervisión de entradas y salidas del territorio, podría haber una apertura de la cuarentena acelerada”, comenta.

Ochoa advierte que no se baje la guardia. “Aunque hay regiones con menos casos, no se debe disminuir la guardia. Cuando se abra la cuarentena, todos tenemos que seguir con las medidas de cuidado. Habrá casos y nuestra población está susceptible: un gran porcentaje no ha estado expuesta al virus y no han desarrollado defensas”, alerta.