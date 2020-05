Con 40 mil casos, el Perú está lejos de bajar la curva

Empezamos el quinto mes de la pandemia con cifras que no resultan alentadoras. El reporte de ayer del Ministerio de Salud (Minsa) en cuanto a los casos de COVID-19 lo confirma. Los números hablan por sí solos.

Al primero de mayo, los casos positivos de coronavirus llegan a 40.459 a nivel nacional, con un aumento de 3.483 casos en las últimas 24 horas, de un total de 342.498 pruebas aplicadas entre moleculares y serológicas (rápidas).

PUEDES VER Coronavirus: las últimas acciones del Gobierno peruano para enfrentar la enfermedad

De este universo de casos positivos, 5.287 pacientes se hallan hospitalizados con COVID-19, de los cuales 658 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica.

El dato alentador es el número de pacientes recuperados: a la fecha son 11.129 los que superaron la enfermedad ya sea cumpliendo su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de hospitales.

Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19, a la fecha con 25.718. Le siguen en la lista de departamentos con más casos por COVID-19: Callao (3.458), Lambayeque (2.360), Piura (1396) y Loreto (1.355).

También, Áncash (822), Ucayali (760), La Libertad (720), Arequipa (624), Ica (580), Junín (436), Tumbes (326) y San Martín (248 casos).

Cusco (221), Huánuco (206), Cajamarca (201), Amazonas (129), Tacna (126), Moquegua (123), Pasco (122), Madre de Dios (116), Puno (116), Huancavelica (109), Ayacucho (104) y Apurímac (83) cierran este listado, con lo que se confirma que todo el país registra casos de COVID-19.

El número de decesos es otra cifra preocupante que continúa en aumento: según el reporte de ayer, son 1.124 a nivel nacional, lo que significa que hubo 73 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas.

PUEDES VER Cerca de 50 personas donaron sangre para niños de Neoplásicas en Surco [VIDEO]

Curva sin descenso

¿Qué nos dicen las cifras?, ¿estamos cerca de disminuir los contagios? Para el epidemiólogo Juan Astuvilca, el país está lejos de ingresar a una tendencia a la baja en el número de casos.

“Hace unos días hubo un incremento considerable de casos y luego una baja y nuevamente un incremento. No estamos ante una caída de la curva como suponían muchos matemáticos o epidemiólogos porque, como vemos, la curva continúa en ascenso. No hay un patrón claro de la cantidad de casos nuevos y de fallecidos, porque para saberlo necesitamos datos que sean similares y sostenidos en el tiempo, pero eso no está ocurriendo. Hoy tenemos de golpe más de 3 mil casos positivos y más de 50 fallecidos. Todavía no hay una tendencia clara de la curva y esto va a continuar”, señala el especialista.

Agrega que asegurar hasta cuándo se mantendrán las cifras al alza es complicado porque dependerá de que se sigan haciendo pruebas, pero sobre todo de que se siga respetando la cuarentena, un aspecto que, para el grueso de la población, resulta “muy difícil de cumplir”.

Al 29 de abril, el aumento en el registro de casos positivos fue de 2.751 y en cuanto a los fallecidos fue de 89 casos. Para el día 30, el incremento en los contagios fue de 3.045 casos y la cifra de fallecidos fue de 108. Ayer, en el primer día de mayo, la crecida ha sido de 3.483 casos y en fallecidos fue de 73.

PUEDES VER Minsa aprueba plan para resguardar salud de trabajadores expuestos a la COVID-19

Menor subregistro

Ante este escenario, Fiorella Krapp, médico infectóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, señala que lo positivo de las cifras es que a mayor número de pruebas realizadas hay un mayor número de casos confirmados, lo que permite reducir el subregistro en el número de contagios.

“Los países que han logrado controlar la transmisión comunitaria y ya están reabriendo sus economías tienen una proporción de 3% de positividad en las pruebas realizadas. Significa que han ampliado tanto su universo que pueden hacer tantas pruebas que solo el 3% resultan positivas y nosotros estamos lejos de eso”, señala.