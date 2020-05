Chorrillos: trabajador de limpieza que denunció traslado en camiones fue separado [VIDEO]

José Manuel Quispe, el joven trabajador de limpieza responsable de un video en el que muestra las pobres condiciones sanitarias con que son trasladados los barrenderos de Chorrillos, fue separado a raíz de la denuncia y no podrá seguir trabajando en plena emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19). "No es posible que no me quieran renovar el contrato por un vídeo en el que reclamo mis derechos”, aseguró.

De acuerdo a un nuevo vídeo difundido en las redes sociales por sus compañeros, la empresa responsable de emplearlo decidió no renovarle su contrato tan solo unas horas después de que denunciara cómo los operadores de limpieza de la Municipalidad de Chorrillos son trasladados de pie en la tolva de un camión.

“Llevo un año con cuatro meses trabajando en la municipalidad (de Chorrillos), en limpieza pública. Debido a un video que he subido a las redes sociales no me quieren renovar el contrato”, relata el joven José Manuel para la cámara de un colega en lo que sería el depósito de camiones de basura ubicado en Matellini, Chorrillos.

Como se recuerda, en la víspera se difundió en las redes sociales un vídeo en el que los operadores de limpieza eran llevados apretados unos contra otros al interior de un camión de carga, exponiéndolos a contraer el nuevo coronavirus (COVID-19) pese a que el Gobierno exige la garantía de salud para todo trabajador con pase laboral.

“No es posible que la municipalidad nos mande como animales en un camión de veinte personas, con todo esto se pueden contagiar (de coronavirus). Yo soy un buen trabajador. Siempre he apoyado. Trabajo ocho horas y a veces más”, señaló.

Conforme a los Decretos Supremos 044-2020-PCM, 051-2020-PCM y N° 053-2020-PCM, el personal de limpieza está autorizado para transitar al igual que médicos o policías durante el estado de emergencia por el coronavirus en nuestro país, pero siempre sin descuidar la seguridad sanitaria y la distancia social para evitar la proliferación de la COVID-19.

El Reglamento Nacional de Tránsito de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) considera como “falta grave” llevar personas en las partes de la carrocería destinadas a la carga pesada. “Circular transportando personas en la parte exterior de la carrocería o permitir que sobresalga parte del cuerpo de la(s) persona(s) transportada(s) en el vehículo", señala.

