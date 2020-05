Siguen denuncias por falta de atención médica y pruebas de descarte en penal Ancón II

Siguen los reclamos por urgente atención médica. La familia de Martín Manche Espinoza (58), interno del establecimiento penitenciario Ancón II denuncia que hace dos semanas este hombre presentó fiebre alta y malestar corporal durante varios días, pero no recibió tratamiento, ni pasó por pruebas para descartar COVID-19. Ahora su estado de salud ha mejorado; sin embargo, según refieren, otros reclusos aún atraviesan una situación similar.

“Ahora se encuentra mejor de salud, pero muchos siguen enfermos. No sabemos si fue por gripe común o COVID-19, pues nunca le hicieron pruebas de descarte. Cuando estuvo mal había internos que incluso dormían en el piso para que les baje en la fiebre. No había personal médico, solo una enfermera”, detalló su abogado Daniel Sebastián, quien agregó que hace una semana, y luego de las protestas en los exteriores de los penales, las familias pudieron llevar medicinas a los internos.

Ante esta situación, la defensa de Manche Espinoza solicita su urgente traslado a un espacio de menor riesgo o arresto domiciliario por motivo de salud o seguridad sanitaria hasta el próximo 5 de junio, fecha en la que culminará su periodo de 30 meses de prisión preventiva y tenga que salir en liberad. “No ha habido acusación fiscal, ni sentencia. Esperar hasta ese momento sería mucho tiempo y él es población vulnerable. Está en riesgo”, agrega el abogado.

Martín Manche se encuentra en Ancón II desde diciembre del 2017, luego de que se abriera la investigación contra una presunta banda integrada por funcionarios, entre ellos el alcalde, de la municipalidad de Villa María del Triunfo, denominada Los Topos de Lima Sur.

De acuerdo al abogado, el investigado, quien ha sido acusado por el delito de organización criminal y otros, trabajó entre agosto y noviembre del 2017 en dicha comuna como subgerente de transporte. “Cuando capturaron al alcalde por actos de corrupción, a él también lo acusaron por formar parte de la supuesta organización, por eso le dictaron prisión preventiva. Pero él solo trabajó cuatro meses”, dice

A inicios de este año, la defensa de Manche había solicitado el cese de la prisión preventiva para que esta se convierta en comparecencia con restricciones, así como una cautela de 5.000 soles; sin embargo, la audiencia no se llevó a cabo debido al inicio de la emergencia nacional. “Yo he ido al mismo penal, pero no nos han permitido su ingreso. Su versión es que no hay ningún enfermo y que todo está bien”, dijo.

Al respecto, fuentes del Inpe señalaron que, de acuerdo a su situación jurídica, es muy probable que obtenga libertad; aunque aún no se sabe si está en la lista de los que serían beneficiados.

El último miércoles, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, informó que enviarán médicos a penales para brindar ayuda. Por su parte, el presidente Martín Vizcarra refirió que se trabajará de forma apresurada y tomarán medidas más duras ante la pandemia. “Por ahora trabajamos para que lleguen más mascarillas y pruebas para reos”, dijo.