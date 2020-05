Puno: En Juliaca, padres de familia exigen rebaja de pensiones en 60% 

Un grupo de padres de familia del colegio particular Daniel Miterrand de la ciudad de Juliaca, en la región Puno, la mañana de este viernes protestaron exigiendo el descuento del 60% de pensiones de la enseñanza a sus hijos.

Los padres de familia se apostaron en los exteriores del plantel debido a que a la fecha no se tiene docentes para todas las secciones de inicial, primaria y secundaria.

Estarían aglomerando a todos los estudiantes en las clases virtuales, algo que no sería pedagógico, denunciaron los padres.

Las pensiones por enseñanza en dicho colegio eran de 480 soles y el promotor de la institución pretende hacer un descuento de apenas el 30% algo que los padres de familia no están dispuestos a pagar. Exigen una reducción del 60%, es decir pagar 170 soles mensuales, mientras dure la cuarentena, ya que muchos de ellos no están laborando y no tienen ingresos económicos.