Lambayeque: de 38 distritos solo 5 no presentan casos de COVID- 19 [FOTOS]

Desde mediados de marzo que el virus SARS- CoV- 2 o coronavirus circula por la región Lambayeque, dejando hasta la fecha una situación compleja con 2176 casos positivos y 191 personas fallecidas, en casi toda la región. Pero aún quedan distritos en donde el virus no ha llegado hasta la fecha.

Registros

La COVID- 19 se propagó primero por distintos distritos en las provincias de Chiclayo y Ferreñafe, siendo los distritos con los mismos nombres los más afectados. Posteriormente, el número de pacientes infectados empezó a registrarse en distritos de la provincia de Lambayeque.

Sin embargo, todavía se registran distritos que no se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, siendo un total de cinco las jurisidicciones no infectadas. Empero, los 33 distritos restantes de la región ya han reportados pacientes con esta temible enfermedad.

Los distritos que hasta la fecha no presentan casos son Puerto Eten, Nueva Arica, Chóchope, Oyotún y Cañaris, los cuales no han presentado pacientes infectados hasta la fecha. No obstante, fuentes de este diario indicaron que al menos tres casos sospechosos de coronavirus habrían en Cañaris, considerando que el lugar más cercano, Incahuasi, ya reporta un caso confirmado.

De acuerdo a RPP, la contención del virus en el distrito de Puerto Eten se debería a que las autoridades decidieron controlar el ingreso y salida de vehículos desde que se confirmaron los primeros casos de coronavirus en la región. A esto se suma, que el distrito no tiene un mercado municipal y abastecen con productos en camiones a sus distritos, según el alcalde distrital Ewer Díaz.

Asimismo, en los otros cuatro distritos restantes, como Cañaris y Chóchope, las rondas campesinas asumieron la responsabilidad de controlar el ingreso de vehículos particulares y de personas extrañas de la zona. Incluso, en algunos días del estado de emergencia, se improvisaron muros para impedir el ingreso de pobladores de otros distritos.