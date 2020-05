La Contraloría General de la República identificó deficiencias en el proceso de distribución de canastas de víveres para las familias vulnerables del distrito de Tambogrande, en la región Piura.

Según el informe de control, las observaciones se basan en que la municipalidad no actualiza la información que debe publicar en la plataforma de transparencia de los gastos que está haciendo por la emergencia sanitaria, y además no cumple con la entrega de los productos.

“El municipio no ha culminado con la etapa de adquisición de bienes de primera necesidad para la canasta familiar, generando el riesgo de no atender a los beneficiarios. Los auditores acudieron a la comuna distrital el pasado 15 de abril y verificaron que la empresa Mi Vena, ganadora de la buena pro, no había cumplido con entregar el total de víveres”, señala el documento.

Respecto a la rendición de cuentas que debe hacer el ayuntamiento, conducido por el alcalde Alfredo Rengifo Navarrete, el regidor Luis Espinoza Villegas afirmó que la municipalidad de Tambogrande ha entregado 5,654 canastas de las 5,890 que habían sido destinadas por casi 500 mil soles.

Por otro lado, la gerente municipal, Corina Quiroz Guerrero, precisó que la empresa ya cumplió con entregar el resto de productos y en los próximos días se estará distribuyendo las canastas a las familias que faltan por entregar.

Asimismo, detalló que sin orden de compra no podían actualizar la información en la plataforma para la transparencia de los gastos de la gestión pública. La funcionaria afirmó que ambas observaciones han sido subsanadas.