Con bono agrario solo se beneficia a 19% de familias campesinas de Piura

Los productores de algodón del Bajo Piura desconocen sobre la entrega del bono agrario de 760 soles, para apoyar las alicaídas economías de los pequeños agricultores de la región.

Refieren que al Comité Zonal de Productores de Algodón de este valle no le ha llegado ninguna notificación para la presentación del padrón de beneficiarios, ya que todo se está canalizando a través de las juntas de usuarios y comisiones de regantes.

Por lo tanto, el presidente del gremio algodonero, César Zapata Alzamora, dijo que de las 350 mil familias agrarias de la región Piura sólo se beneficiarían unas 68 mil, que representa el 19.42% del total. Mencionó que se trata del sector agropecuario, donde también hay productores que se dedican a la ganadería, principalmente en las provincias andinas.

“Por lo tanto la distribución del bono en el campo no es justa, porque no se beneficiarán todos los agricultores. La actividad agropecuaria no se desarrolla al cien por ciento en los diferentes valles piuranos”, enfatizó.

Reveló que la región cuenta con aproximadamente 350,000 hectáreas de cultivos en la costa y la sierra, siendo el promedio de una hectárea por familia campesina. En ese sentido, remarcó que la asistencia económica no está yendo verdaderamente a los agricultores más pobres.

Recordó que Conveagro ha presentado la propuesta de un fondo de salvataje y relanzamiento de la agricultura familiar, que permitirá contar con los créditos necesarios para atender los cultivos de la campaña.