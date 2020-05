Peruanos varados pasan penurias en EE.UU y piden su pronta repatriación

Por: Ernesto Carrasco y Elizabeth Prado

Cientos de jóvenes que viajaron a EE. UU. con el programa Work and Travel no pueden regresar al Perú, también personas adultas con menores de edad, la mayoría en San Francisco tras el cierre de las fronteras. Las agencias de viajes cancelaron los vuelos de retorno.

Varios reciben apoyo de consulados peruanos, en alojamiento y alimento, pero con sus seguros de salud y visa vencidos temen ser ilegales. Quienes tienen enfermedades preexistentes carecen de atención y medicamentos. Todos pasan penurias y piden su pronta repatriación.

“Solo exijo trato igual para todos, sin privilegios”

Soy Layla Sandoval, una J1 varada hace dos meses en EEUU. Sufro de alergias respiratorias por lo que desde mi infancia, en Perú, llevo un tratamiento natural con mucho rigor. Aquí solo puedo acceder a ciertas medicinas básicas para controlarlas. Hace tres semanas llegué a Miami para viajar en un vuelo humanitario, pero todos se han cancelado. El 13 de abril, el consulado de Perú en Miami dio aviso de cuatro vuelos chárteres de USD450.

Me inscribí, pero solo se efectuaron dos. Al día siguiente del último vuelo, el consulado envió un correo de respuesta automática informando que ya no habría más, hasta nuevo aviso. Los reportes presidenciales afirman que ya no hay más vuelos, sin embargo, la información que nos llega es hay naves que parten de Miami al Perú. ¿Es mentira que hay “vuelos fantasma” que son tramitados por “conocidos” en el Perú? Se nos pide paciencia porque nos dan “techo y comida gratis”. En verdad, lo agradezco mucho y lo valoro, pero espero que no haya favoritismos en conseguir el tan ansiado retorno al Perú. Solo exijo un trato igual, sin diferencia para todos nuestros compatriotas.

“Pido el pronto retorno de todos los jóvenes en EEUU”.

Soy padre de dos jóvenes que están varados en Carolina del Norte, Humberto y Paolo Matos Salas, estudiantes con visa J1. Esperan el llamado del consulado, pero pasados 43 días de aislamiento, no hay ninguna novedad. Mi nombre es Humberto Matos Jiménez. Tanto mis hijos como los cientos de jóvenes peruanos en su condición están en riesgo de contagiarse por los evidentes resultados de la pandemia. Además, sus visas de permanencia están a punto de vencer, por lo que se requiere del apoyo por parte de las oficinas de los consulados peruanos para gestionar la prórroga de estos documentos tan importantes para que un extranjero se desplace, sin ningún problema, en un territorio al que no pertenece.

Una de las tareas fundamentales de las autoridades peruanas es evitar que todos los jóvenes connacionales, que pasan por estas circunstancias, pasen a la condición ilegal, que puedan retornar lo más pronto posible sin tener ningún problema legal. En coincidencia con cientos de padres, pido que Dios bendiga y proteja a este gran grupo de jóvenes y solicito a las autoridades del gobierno del Perú el pronto retorno de todos los jóvenes peruanos que aún permanecen en Estados Unidos.

“Solo me queda para viajar en un vuelo humanitario”.

Dado que no obtenía ningún tipo de respuesta del Consulado de Chicago, pese a los pocos recursos económicos que tenía, me trasladé desde Minnesota a Miami, en donde agradezco muchísimo al consulado de esta ciudad, por el apoyo que nos da, con el propósito de tomar un vuelo de regreso al Perú. Pero de una parte acá, solo nos dicen que “tengamos paciencia y que por ahora no hay vuelos humanitarios”. Llevo más de un mes esperando, pues no tengo dinero para un chárter.

Mi nombre es Jackeline Jannet Rivera Peñaloza, soy universitaria con visa J1. Como muchos jóvenes aquí, tengo problemas de salud física y emocional. En el Perú fui diagnosticada con ovarios poliquísticos por lo que requiero de los medicamentos correspondientes. Lo que aumenta el drama es que al no contar con dinero tampoco puedo adquirir lo que el médico que viene al hotel me receta. También ya venció mi seguro de salud, y tampoco tengo visa, pues las razones son evidentes.

“Angustia al vencer mi seguro de salud y visa”.

Mi nombre es Amalia Artica Fierro, DNI 71404953. Soy estudiante universitaria con visa J1 (para no inmigrantes, extendida por Estados Unidos para los visitantes de intercambio cultural y formación empresarial). Me encuentro varada desde el 25 de marzo en la ciudad de Jay, en el estado de Vermont. Por la generosidad de mi empleador, recibo apoyo de alojamiento en un hotel y víveres, pero no sé hasta cuándo.

Estoy en la incertidumbre porque no hay ninguna comunicación por parte del consulado peruano acerca de vuelos de ningún tipo de retorno a nuestro país. El temor y la ansiedad han incrementado mis males: rosácea y acné, los cuales trato en Perú con medicamentos y un especialista. Por mi condición de estadía en este país, mi seguro de salud así como mi visa ya vencieron. Esta última, el 30 de marzo, y no pude ampliarla ya que necesitaba el asesoramiento de mi promotor de intercambio internacional estudiantil.

“Perú no hace mucho por repatriar a los jóvenes”.

Soy de Chiclayo. Mi nombre es Adela Lizarzaburu Gutiérrez. De Vermont me trasladé a Miami, con la esperanza de conseguir un vuelo de retorno al Perú. El consulado de Miami nos acogió en un hospedaje y alimentos, pero solo se nos ha comunicado que “por el momento no habrá ningún tipo de vuelos (al Perú), ni humanitarios ni chárteres y que teníamos que ser pacientes y esperar”. He comenzado a sufrir de problemas gástricos y percibo que mi estado emocional ya no es el mismo. Pido más transparencia en la información, pues aquí ha corrido el rumor de “vuelos fantasma” (a Lima). ¡Ayúdenos! Soy el padre de Adela, y pido al Gobierno del Perú repatriar a los peruanos varados en todo el mundo. ¡Es agobiante la angustia y constante preocupación! Me parece que el Estado no hace mucho por traer a los jóvenes, están desamparados en Estados Unidos.

“Sobreviven gracias al apoyo de personas solidarias”.

Desde el 16 de marzo vivo en un edificio (''Big Billies'') para empleados del resort para el cual trabajé en Telluride, Colorado. El 25 de abril recibí ayuda económica de parte del consulado peruano de Denver (US$ 200) con los cuales compré alimentos. Soy Ayrton Pinedo Díaz, mi vuelo de regreso al Perú se reprogramó para el 24 de marzo, pero fue aplazado, y finalmente cancelado. Escribí, desde mediados de marzo, al mencionado consulado y también de otros estados, pero no revisé respuesta. Padezco de una Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE), traje medicamentos, pero ya se me agotaron, pero aquí no puedo comprarlos. Como madre de Ayrton, sé que los jóvenes sobreviven gracias al apoyo de personas solidarias, por lo que suplico a nuestro presidente Vizcarra los apoye a regresar, tal como lo dijo en una conferencia de prensa: “Se repatriará a todos los peruanos varados en el extranjero”.

“¿Cómo estará y cuándo regresará nuestra hija?”.

Desde el 16 de marzo, estoy en Colorado. Mi nombre es Nicole MendozaBernardo Guerra. Por mi empleador tengo un cuarto. El consulado peruano en Denver me ayudó económicamente, pero no nos comunicó de los vuelos subvencionados parcialmente. Padezco del estómago, y se agrava por la ansiedad y el estrés, y no tengo asistencia médica. Mi visa y mi seguro de salud, al igual que otros jóvenes, han vencido. Mi madre es Rosa Guerra, ella dice que hay angustia familiar al no saber “cómo está y cuándo regresará (su hija)”, gestionaron un vuelo chárter y la agencia de viaje dice que Perú niega los permisos.

“No me tomarían en cuenta por tener visa de turista”.

Mi vuelo a Perú estaba programado para el 23 de marzo del 2020, pero al decretarse el cierre de fronteras en nuestro país, se canceló mi viaje. Pero aun así logré adquirir un pasaje para el 6 de abril y también fue cancelado por la aerolínea. Soy Mónica Nicole Hernández Espinoza, estudiante universitaria en Perú y turista en Estados Unidos. Tras un empadronamiento, se supone que para acceder a un vuelo humanitario o chárter, llamé a los consulados en Miami, Denver, Houston, pero hasta ahora nadie me atiende.

Pero al fin, en New York, me contestaron solo para decirme “que no sabían nada”. Agradezco mucho al Consulado de Denver, que luego de hacerles saber mi situación económica por mail, me hicieron llegar un cheque de US$ 200, pero ahora tengo una duda. ¿Es verdad que los que tenemos condición de turistas, que no tenemos la visa J1, seremos los últimos en ser tomados en cuenta en caso se reanuden los vuelos al Perú? En realidad, la situación de todos los jóvenes que estamos aquí en Estados Unidos es precaria.

Espero que nuestros testimonios sean tomados cuenta por la salud física y emocional de todos nosotros. Soy Mónica Espinoza Aquino, madre de Nicole Hernández, ella viajó y ahora ya no puede regresar. Ya se nos han agotado los recursos y contactos para traer de vuelta a nuestra hija. ¿A quién debemos acudir para tener el derecho y otros el deber de devolvernos a nuestros hijos? Esta diaria situación ya es insostenible.