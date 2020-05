“El 10 de mayo, la cuarentena se levanta sí o sí”, advierte Colegio Médico del Perú

La curva de infectados con la COVID-19 solo se reducirá si la gente deja de salir de sus casas, afirmó el vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña.

En vista de que actualmente muchos incumplen la cuarentena, para Maguiña, no tiene sentido que se amplíe por más tiempo esta medida.

“Para el 10 de mayo, la cuarentena se va a levantar sí o sí. Ya no podemos esperar más. Ya estamos en la octava semana, la curva termina en 11 semanas. Si con todas las medidas que hemos hecho, la gente no colabora, qué cosa se hace manteniendo. Ya no tiene sentido mantenerlo”, explicó en Correo.

La cantidad de infectados debería reducirse entre la primera y segunda semana de mayo. En caso las personas sigan circulando en las calles, el número de contagios ascenderá de 60.000 a 80.000, por lo que el especialista aseguró que solo depende de los ciudadanos la eliminación de esta enfermedad.

Lamentó que el Gobierno no haya replicado la sugerencia del CMP para frenar la propagación del coronavirus. Esta consistía en respetar un toque de queda tres días enteros cada semana. “Eso debió aplicarse el lunes, se ha perdido esta semana. Dije la vez pasada que si no se iba a hacer caso, la historia juzgará, lo dije con el Colegio Médico, pero no lo ha querido hacer, son decisiones de otra índole”, afirmó.

La única solución que queda para la sociedad es resistir. Maguiña espera que se implementen más camas, tratamientos médicos y ventiladores. “Ya no queda otra opción”, dijo.

Otra propuesta

Maguiña volvió a proponer la implementación de cercos comunitarios en barrios de 50 casas, que tendrían que cumplir una cuarentena obligatoria todos los días, si es que se descubre que un vecino sufre el nuevo coronavirus.

“Los cercos se hacen en las comunidades. Vas a un barrio de 50 casas, encuestas con la prueba rápida y si encuentras un caso positivo, todas familiares se quedan en cuarentena obligatoria. Para ayudarlos les damos sus víveres”, aclaró.

Para el especialista, esta medida es muy importante de aplicar. “Si tú determinas 500 focos en Lima, multiplicas por 1000 personas, que te dé medio millón focalizado con cuarentena obligatoria y no circulan en Lima. Al no circular, no contagian”, añadió.