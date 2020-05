Arequipa: madre es echada de su casa por sus hijos durante el toque de queda [FOTOS]

Una madre de 65 años fue echada de su hogar y abandonada a su suerte por sus propios hijos durante el toque de queda decretado para frenar el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) en Arequipa.

De acuerdo al portal HBA Noticias, agentes de la Municipalidad Provincial de Arequipa realizaban su patrullaje de rutina pasadas las 6 p. m. cuando divisaron a una mujer llorando en un rincón con la mascarilla puesta, pese a la orden de inmovilización social que rige en todo el país por el brote del nuevo coronavirus (COVID-19).

Consultada por las razones que la obligaban a permanecer en la intemperie, sentada entre la suciedad y exponiéndose a contraer la COVID-19, la desdichada madre de 65 años, identificada como Rosa, aseguró que habían sido “sus propios hijos” quienes la habían sacado de su casa.

“Mis hijos me han tocado mal, mis hijos me pegan”, exclamó la mujer para sorpresa de todos los efectivos, quienes deliberaron que no sería prudente llevarla de nuevo al lugar de donde fue expulsada.

Finalmente, la señora Rosa fue trasladada por los mismos agentes hasta el domicilio de otra de sus hijas en el sector de Tasahuayo, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde sí fue acogida como corresponde. Cabe recordar que las personas de más de 60 años son consideradas población de riesgo durante la emergencia del nuevo coronavirus.

El hecho ha generado el rechazo de los pobladores de Arequipa, quienes comparten el caso a través de las redes sociales y piden la máxima sanción para los malos hijos que, no conformes con maltratar a la mujer, la exponen al peligro de contraer la COVID-19 en pleno toque de queda.

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, Arequipa registra hasta a la fecha 364 casos confirmados del nuevo coronavirus (COVID-19), de los cuales 10 han perdido la vida hasta el momento.

Pruebas rápidas en mercados y transporte público por COVID-19 en Arequipa

Con el fin de detectar posibles casos de coronavirus en lugares de gran concentración de gente, el Comando Operacional COVID-19 acordó realizar pruebas rápidas de descarte en los mercados y en el transporte urbano de Arequipa.

El Gobierno Regional de Arequipa informó que adquirió 20.000 pruebas rápidas, de las cuales 7.000 fueron distribuidas al sector Salud y personal del Ejército, Marina y Policía Nacional. Restando esa cifra, existe un stock importante que podrá ser utilizado para este fin.