Chorrillos: Agresor sexual ataca a mujer que hacía cola fuera de bodega [VIDEO]

Una joven en Chorrillos tuvo el infortunio de cruzarse con un agresor sexual cuando salió a realizar sus compras a una bodega del distrito. Esto, en pleno estado de emergencia debido al coronavirus.

Aunque el reprobable sujeto emprendió sin rumbo conocido luego de cometer su terrible acto, los vecinos de la zona lo reconocen por haber hecho acciones similares.

La víctima identificada como Natalia, se encontraba afuera del local comercial ubicado en la calle Las Capironas, en Chorrillos, cuando un sujeto se acercó a pie con una bicicleta.

Aunque al inicio parecía ubicarse detrás de ella para formar cola y ser atendido, el agresor se empezó a tocar sus partes íntimas.

No satisfecho con ello, el depravado se arrodilló para acercarse por detrás y besar a la indignada joven en los glúteos. Cuando Natalia volteó el hombre ya estaba corriendo con dirección desconocida. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad de la calle

“En ese momento también, uno no sabe qué enfermedades puede tener. No sabía si estaba infectado. y bueno me eché bastante alcohol, luego me bañe, todo,” compartió la agredida al programa Al estilo Juliana sobre este infortunado episodio.

Natalia también lamentó que ni durante los días de cuarentena, las mujeres puedan salir a comprar sin sentirse seguras.

Aunque se desconoce la identidad y paradero del acosador que realizó este reprochable acto, es reconocido por los vecinos por haber cometido faltas similares.