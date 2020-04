Respiradores en hospital de Arequipa están malogrados

Fiorella Montaño

Arequipa

El Hospital Honorio Delgado Espinoza fue elegido para atender a los pacientes de covid-19. Sin embargo, no reúne las condiciones. Aún se adecúan las instalaciones de hospitalización, cuando el número de infectados continúa en ascenso en Arequipa.

El pasado 22 de abril, una comisión de la Contraloría General de la República efectuó una inspección en el centro hospitalario. Encontró 6 situaciones adversas. Seis ventiladores estaban malogrados o les faltaban piezas para funcionar. Estas máquinas, destinadas a los pacientes con insuficiencia respiratoria, fueron trasladadas desde otros nosocomios con la intención de ampliar la capacidad del Honorio Delgado.

Del nosocomio de Camaná se trasladaron seis ventiladores y de ellos cinco no servían. Del Municipal (ex Hospital Geriátrico) se trasladaron 2 y uno funciona. La Contraloría en el Honorio Delgado contabilizó un total de 17 respiradores, de ese lote solo cinco eran covid-19, los demás estaban distribuidos en otras áreas que necesitan estos aparatos.

Para reparar las 6 máquinas averiadas, el Gobierno Regional de Arequipa contrató a la empresa Draeger Perú SAC. El contrato estimaba que tenían que estar listos 10 días después de la buena pro entregada el 16 de abril.

Sin embargo, cuando la Contraloría visitó el hospital, los equipos aún estaban malogrados. La República contactó con Richard Hernández, director del hospital Honorio Delgado, para saber la situación de estos ventiladores; sin embargo, indicó que no podía atender. Tampoco se recibió respuesta de Leonardo Chirinos, director regional de salud de Arequipa.

En cuanto a los respiradores malogrados de Camaná, se trataría de máquinas nuevas que fueron trasladadas del hospital que aún no termina de concluirse.

Otra situación que pone en riesgo la salud de la población es que no se cuenta con los ambientes necesarios para asistir a pacientes de covid-19 que ingresen a emergencia o a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).Faltan tópicos de inyectables, medicina general, obstetricia. Además de áreas de triaje, sala de cuidados intermedios, entre otros.

No se cuenta con equipo biomédico necesario para tratar a pacientes cuya salud empeore a causa de la infección. En Honorio Delgado no hay aspiradores de secreciones de sobremesa, electrocardiógrafo, maletines de reanimación, entre otros ítems. La Contraloría no encontró 65 equipos biomédicos indispensables en el área de emergencia y 12 equipos médicos indispensables en la UCI. ❖

