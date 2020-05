Puno: Con altoparlantes dictarán clases a niños en alejada comunidad de Carabaya 

La plataforma virtual “Aprendo en Casa”, establecida por el Ministerio de Educación, lamentablemente no está alcance de todos, especialmente en la zona rural donde no hay internet. Sin embargo, para algunos comuneros de la provincia de Carabaya, esa limitación no es óbice para que los niños dejen de estudiar.

En la comunidad de Quincho, en el centro poblado Azaroma, del distrito de Ollachea, los padres de familia suplirán la falta de internet y señal de televisión por altoparlantes. Esta es una iniciativa de los lugareños en coordinación con los tambos del lugar, para que les provean de los implementos necesarios.

Junto a las autoridades comunales, se acordó que los equipos se coloquen en lugares estratégicos para que los niños escuchen las diferentes materias por las emisoras en la que serán difundidas las sesiones. Esta estrategia, permitirá que los estudiantes aprendan, y a la vez, cumplan con las medidas de aislamiento social por el COVID - 19.

Para varios de los profesores del lugar, quienes tienen que realizar largos desplazamientos a sus planteles, su economía no les permite proveerse de los artículos tecnológicos para acceder a estas plataformas, por lo que esperan que está modalidad sea replicada en otras localidades.