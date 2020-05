En colaboración con Alex Rodríguez.

La Libertad. La población penitenciaria crece cada año en tal número que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) calcula que para albergar a todos los reclusos se necesita construir dos penales cada año, del tamaño de Lurigancho y con capacidad para albergar a 3.500 reclusos, cada uno.

Por ello, familiares de internos del penal El Milagro, entonando el Himno Nacional, realizaron un plantón en las afueras del centro penitenciario. Ellos pedían que los reos sean atendidos y se les aplique las pruebas de descarte del coronavirus.

“Tenemos nuestros seres queridos que si bien cometieron sus errores, no es justo se les dejé morir. Hay muchos contagiados ahí adentro y hasta los agentes del INPE, porque las autoridades no hacen algo. No nos dejan que les traigamos útiles de aseo o alimentos”, comentó la madre de un interno.

Pronunciamiento

Ante esta situación, el presidente Martín Vizcarra afirmo lo siguiente: “¿Abrimos la cárcel para que salga un criminal, un violador, un feminicida? Me parece que no. ¿Que salga un corrupto que le ha robado al Estado, un violador de niños? El gobierno no lo va a permitir”.