En Puno, padres alistan protesta virtual para que colegio reduzca pensión en 50%

Puno. Padres de familia del colegio particular Galeno anunciaron una protesta virtual como medida de lucha para que dicha institución educativa rebaje el costo de enseñanza en 50 %. La medida supone no participar de las clases virtuales, que no se compara en nada a las impartidas en forma presencial.

Julio César Pinazo Meza, padre de familia del nivel primario, aseguró que los promotores enviaron un comunicado precisando que solo habrá un descuento del 30 %. En primaria cada alumno paga 330 soles.

Pinazo cree razonable la reducción que plantean porque hay una enorme diferencia entre la educación en aula y la virtual. A esto se suma que la actual emergencia sanitaria no está permitiendo generar ingresos económicos. Este es un drama a nivel nacional. A nivel nacional, varios colegios bajaron sus costos en 50%. En Puno otros planteles han hecho lo mismo.

Pinazo recordó que en marzo hubo solo tres días de clases y, sin embargo, los promotores del colegio vienen exigiendo el pago de dicho mes, apelando a que habrá recuperación de clases. Planteó que el Ministerio de Educación e Indecopi tomen cartas en el asunto por ser un tema nacional.

El colegio les hizo conocer además que tienen compromisos contractuales que asumir con los profesores y la plana administrativa y esa sería la razón por la cual solo aceptarían reducir el 30%. Empero varios padres informaron que el pago a los docentes no es el más oneroso. A los profesores se les paga por horas. Incluso varios fueron a juicio por reconocimientos laborales.

La República buscó la versión de la dirección del colegio, pero fue imposible ubicarlos. Los padres de los alumnos de primaria y secundaria se alistan para adoptar una serie de medidas. El reclamo también es con la mayoría de colegios privados.