Detectan irregularidades en entrega de canastas en Piura

Piura. Las irregularidades en la entrega de canastas con víveres a las familias vulnerables por la emergencia sanitaria por el COVID-19 continúa. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, dispuso el inicio de diligencias por presuntas irregularidades en la entrega de víveres.

La municipalidad de Talara habría estado haciendo firmar un padrón con productos pertenecientes a las canastas donadas por Petroperú y era entregada con los recursos del gobierno central.

En mérito al Informe de la Dirección contra la Corrupción de la PNP se realizó la videoconferencia dirigida por el fiscal, Luis Ramos Rioja, con participación del fiscal adjunto, Harold Martínez Requena, y el jefe de la Procuraduría de Sullana, Rolando Moreno.

Ahí, se recibió la versión del gerente municipal, Dr William Vallejos Saavedra y otros funcionarios de la entidad municipal.

La Libertad

La Contraloría General de la República detectó riesgos en el almacenamiento y entrega de productos para la canasta básica familiar en la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, en Trujillo, al evidenciar que los alimentos no se encuentran almacenados en condiciones adecuadas y tienen contacto directo con el suelo.

Los auditores detectaron que la entidad no cuenta con elementos básicos que aseguren que los alimentos no se contaminen y se mantengan conservados. Además, no disponen de un ambiente para la recepción y almacén de los productos, que proteja la calidad sanitaria de los mismos y que evite contaminarse.