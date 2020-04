Cientos de padres de familia llevaron alimentos y bebidas a sus parientes que se encuentran en la Escuela de Policías en Puente Piedra. Según la Policía Nacional del Perú, 510 alumnos de dicha institución dieron positivo a la pruebas de descarte de coronavirus.

Desde las seis de la mañana, los padres están realizando colas para brindarles víveres. Con botellas de agua hasta cajas de galletas, algunos ingresaban para conocer el estado de sus parientes.

En un informe de Latina, los padres manifestaron que luego informaron sobre el posible traslado de sus hijos a sus hogares y precisaron que sus clases serían virtuales.

“Sí, aún no sé cómo está. Desde Villa El Salvador he venido a conocer si esta bien o no”, mencionó. Otro padre indicó que no le habían tomado la prueba de COVID-19 a su hijo. “Sí, más tranquilo, aún no le han tomado”, dijo.

Otros manifestaban que habían comprado para varios días. “Al menos lo voy a poder ver. Vengo desde Chiclayo y vivo en Los Olivos. Estoy llevando frazadas, galletas, medicinas, y otras cosas más”, mencionó.

Por otro lado, una persona expresó una denuncia en contra de la institución. “Yo ya vi a mi familiar. Según lo que han manifestado las autoridades es que se encuentran en un ambiente adecuado, pero ayer sacaron las pruebas y los han devuelto al mismo ambiente con los que no estaban infectados”, dijo.

Señaló que espera una aclaración acerca del tema. “Nosotros pedimos que el director nos haga ver donde están nuestros hijos. Que nos hagan ver el espacio de infectados y no infectados”, añadió.

Alumnos de la Escuela de Puente Piedra reciben atención y cuidado especial tras casos de COVID-19

“Quiero decirles a los padres de familia que por favor confíen en nosotros, ustedes nos entregaron a sus hijos para formarlos como Policías y para nosotros ellos son la reserva moral y la reserva operacional que la cuidamos como un cristal”, aseguró el ministro del Interior.

Además, indicó que se reforzará el tópico de la Escuela Policial con equipo médico y control de evolución de la salud de los cadetes.