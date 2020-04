Municipio de Carmen de Legua es intervenido por irregularidades en compra y entrega de canastas

Agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), en coordinación con el Ministerio Público, ingresaron a las instalaciones de la Municipalidad de Carmen de Legua y Reynoso por supuestas irregularidades en el proceso de compra para las canastas de víveres.

Adicional a las compras, la entrega también tendría malos manejos y las canastas habrían sido distribuidas de manera irregular en zonas que no son calificadas como vulnerables. Los efectivos policiales fueron hasta el lugar para realizar las inspecciones correspondientes.

En una conferencia de prensa, el presidente de la República anunció que destinaría una fuerte cantidad de dinero a las municipalidades para que puedan comprar víveres y entregarle a los más necesitados.

Tras la supervisión, ellos procedieron a llevarse algunas documentaciones para fiscalizar que todo haya sido usado correctamente y se evite la corrupción. Hasta la fecha, varias municipalidades a nivel nacional han presentado ciertas irregularidades que han sido denunciadas por la Contraloría.

La Libertad: Hallan mas irregularidades en entrega de canastas con víveres

Desde La Libertad, la Contraloría General de la República detectó riesgos en el almacenamiento y entrega de productos para la canasta básica familiar en la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, al evidenciar que los alimentos no se encontraban almacenados en condiciones adecuadas y tenían contacto directo con el suelo.

Los auditores detectaron que la entidad no cuenta con elementos básicos que aseguren que los alimentos no se contaminen y se mantengan conservados. Asimismo, la municipalidad no dispone de un ambiente idóneo para la recepción y almacén de los productos, que proteja la calidad sanitaria de los mismos y que evite riesgos de contaminación cruzada.